La Administración de Donald Trump anunció que permitirá la entrada a Estados Unidos de Flávio Bolsonaro y su familia, en medio de las versiones sobre la salida de Brasil del senador y excandidato presidencial. Un alto funcionario estadounidense confirmó que el Departamento de Estado les expedirá visas, pese a las restricciones judiciales que afronta el político brasileño.

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“El Departamento de Estado expedirá visados a Flavio Bolsonaro y a sus familiares y les permitirá entrar en Estados Unidos“, declaró el funcionario a la prensa bajo condición de anonimato.

La decisión se conoció este martes 27 de octubre, después de que la Policía Federal brasileña cancelara los pasaportes ordinario y diplomático del senador. La medida se tomó porque Bolsonaro incumplió una orden judicial que le exigía entregar ambos documentos en un plazo de 24 horas y le prohibía abandonar el país.

La instrucción había sido emitida el lunes por Alexandre de Moraes, juez de la Corte Suprema de Brasil, quien también estuvo a cargo del proceso contra el expresidente Jair Bolsonaro, condenado a 27 años de prisión por intento de golpe de Estado.

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Las versiones sobre el paradero de Flávio Bolsonaro

La posible salida del senador se conoció después de que varios medios brasileños, entre ellos O Globo y Folha de São Paulo, informaran que habría tomado un vuelo con destino a Estados Unidos. Las publicaciones no identificaron a sus fuentes y señalaban que el político aterrizaría en territorio estadounidense durante las siguientes horas.

Por su parte, CNN informó que Flávio Bolsonaro se dirigía a Florida, donde presuntamente se reuniría con su hermano mayor, Eduardo Bolsonaro. Este último reside en Estados Unidos después de renunciar temporalmente a su escaño como diputado federal en marzo de 2025.

Sin embargo, la salida del senador no había sido confirmada oficialmente. Rogério Marinho, jefe de campaña de Bolsonaro, aseguró que desconocía su ubicación. “No tenemos todavía noticias de su paradero”, manifestó ante periodistas en Brasilia.

Marinho también explicó que había recibido un mensaje del senador durante la mañana. “Recibí un mensaje de texto suyo (en la mañana), donde decía que dejaría pasar un tiempo hoy y que después conversaría con nosotros, y listo. Fue la única comunicación que tuvimos”, agregó.

La investigación que enfrenta

El caso también está marcado por las investigaciones judiciales contra Flávio Bolsonaro. Según reportaron O Estado de S. Paulo y O Globo, el senador es investigado ante el Supremo por un presunto caso de lavado de dinero que permanece bajo secreto judicial.

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