Un choque entre dos trenes de pasajeros en España deja al menos 39 muertos, según un balance atribuido a Emergencias de Castilla-La Mancha y difundido por La Gaceta este miércoles 28 de octubre. Sin embargo, el primer reporte oficial habla de solo 10 muertos.

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La colisión ocurrió en el municipio de Urda, en la provincia de Toledo, y obligó a suspender la circulación de la línea de alta velocidad que conecta Madrid con Andalucía.

El accidente involucró a un tren AVE de Renfe que había salido de Madrid con destino a Sevilla y a un convoy de la compañía Iryo que circulaba en dirección contraria. El siniestro se registró durante la mañana, en un tramo situado entre las localidades de Los Yébenes y Urda, y provocó un amplio despliegue de los servicios de emergencia.

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La magnitud del impacto quedó reflejada en los daños sufridos por los convoyes. Según los primeros reportes de medios españoles, dos vagones se salieron de las vías y cayeron por un terraplén. La situación llevó a movilizar bomberos, personal de Protección Civil y equipos sanitarios para atender a los pasajeros y apoyar las labores de rescate.

¿Cuántos muertos y heridos deja el choque de trenes en España?

El balance de víctimas ha sido objeto de actualizaciones durante la cobertura del accidente. La Gaceta informó que Emergencias de Castilla-La Mancha elevó a 39 el número de fallecidos, mientras que Blu Radio habría reportado una cifra de al menos 46 muertos. Debido a esta diferencia, es necesario verificar las actualizaciones oficiales más recientes antes de establecer un número definitivo de víctimas.

Además de las personas fallecidas, los primeros reportes señalaron que había numerosos heridos. Para atender la emergencia, se desplazaron tres helicópteros sanitarios y dos unidades de cuidados intensivos móviles, junto con equipos de bomberos de los parques de Alcázar de San Juan y Orgaz y voluntarios de Protección Civil de municipios cercanos, según información publicada por medios españoles.

🔴 ACTUALIZACIÓN | Emergencias de Castilla-La Mancha eleva a 39 las víctimas mortales en la colisión de dos trenes de pasajeros en la localidad toledana de Urda https://t.co/SzgoxXHnwA https://t.co/Lg6ChFtpCa — LA GACETA (@gaceta_es) October 28, 2026

La colisión también afectó el funcionamiento del transporte ferroviario. El administrador de la infraestructura, Adif, suspendió la circulación en la línea de alta velocidad entre Madrid y Andalucía tras informar de un alcance entre dos trenes. Renfe, por su parte, comunicó interrupciones en los servicios que conectan Madrid con Ciudad Real y distintos destinos andaluces.

La suspensión puede afectar a pasajeros que tenían previsto viajar hacia Sevilla, Córdoba y otras ciudades del sur de España. Mientras continúan las labores de emergencia y la evaluación de los daños en la infraestructura, los viajeros deben consultar las comunicaciones de Renfe, Iryo y Adif para conocer posibles cancelaciones, retrasos y cambios en sus trayectos.

🚨🇪🇸 Tragedia ferroviaria en Toledo: chocan dos trenes en la ruta Madrid-Andalucía Un grave accidente ferroviario se reportó en la provincia de Toledo, España, entre un tren AVE de Renfe que cubría la ruta Madrid-Sevilla y un convoy de la compañía Iryo. Las primeras informaciones señalan que varios vagones se salieron de las vías, algunos de ellos cayendo por un terraplén. El siniestro obligó a interrumpir la circulación de alta velocidad entre Madrid y Andalucía. Mientras avanzan las labores de emergencia, las autoridades investigan las causas del accidente. Las cifras de fallecidos difundidas inicialmente, que mencionan hasta 46 víctimas, no han sido confirmadas oficialmente. #España #Toledo #AccidenteFerroviario #ÚltimaHora #Internacional — WQ Radio (@wq_radio) October 28, 2026

Grave accidente, colisionan un Ave y un Iryo, hay muertos.

El gobierno tercermundista del PSOE nos ha traído accidentes de tren del tercer mundo. https://t.co/fGUe0G1XrJ — Jerezana y española 🇪🇸🇯🇪💚 (@Twitercensores) October 28, 2026

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