Por: El Espectador

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El chimichurri es una salsa que ha cruzado fronteras y conquistado paladares más allá de su lugar de origen. En esta versión particular, con el aporte de la piña como protagonista, la tradicional preparación se reinventa para brindar un toque fresco y tropical distintivo dentro de la gastronomía latinoamericana. Según la información publicada por El Espectador, el chimichurri de piña requiere un tiempo de preparación de 15 minutos y una cocción de 10 minutos, lo que permite obtener seis porciones listas para acompañar diferentes platos tras un proceso sencillo, pero lleno de sabor.

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La clave está en el primer paso: asar la piña, ya sea en sartén o parrilla caliente, hasta conseguir que los azúcares naturales se caramelicen. Este proceso no solo resalta el dulzor de la fruta, sino que intensifica su aroma, aportando así una dimensión extra a la salsa. Una vez fría, la piña asada debe picarse en cubos pequeños, listos para integrarse al resto de ingredientes.

La mezcla incluye media cebolla blanca finamente picada, perejil liso o crespo, aceite, vinagre, y una combinación aromática de pimentón ahumado, hierbas italianas, orégano, tomillo y una hoja de laurel entera. Añadir sal al gusto permite ajustar la sazón según las preferencias de cada persona. La preparación continúa integrando bien todos estos ingredientes en un recipiente, asegurando que los sabores se fusionen de manera armónica. La piña se une como el ingrediente final, aportando contraste y equilibrio.

Un truco esencial es dejar reposar la salsa en la nevera toda la noche. De acuerdo con la receta publicada, este tiempo permite que los sabores se concentren y evolucionen, logrando así que cada bocado resalte el carácter de cada uno de sus componentes. Es importante retirar la hoja de laurel antes de servir, para evitar que el sabor se vuelva dominante.

Sobre la historia de esta preparación emblemática, El Espectador recoge que, si bien el origen exacto del chimichurri argentino es desconocido, algunos expertos lo atribuyen a James Curry. Esta salsa, fundamental para realzar carnes, pescados y ensaladas, tradicionalmente incluye perejil, orégano, ajo, vinagre, aceite, ají molido y sal en su versión clásica.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo se prepara el chimichurri de piña siguiendo la receta tradicional?

Para preparar el chimichurri de piña, primero debe asar la fruta en una sartén o parrilla, picarla en cubos y mezclarla con cebolla, perejil, aceite, vinagre, pimentón ahumado, hierbas italianas, orégano, tomillo, laurel y sal en un recipiente. Es fundamental dejar reposar la salsa toda la noche en la nevera para que los sabores se concentren, y retirar la hoja de laurel antes de servir, de acuerdo con la información suministrada por El Espectador.

¿Cuál es el origen del chimichurri y qué ingredientes lleva la receta clásica?

El origen exacto del chimichurri es incierto, aunque algunos expertos lo vinculan con James Curry, según El Espectador. La receta tradicional de chimichurri incluye perejil, orégano, ajo, vinagre, aceite, ají molido y sal, y es un acompañamiento popular para carnes, pescados y ensaladas dentro de la cocina argentina y latinoamericana.

Salsa al Parque 2025 CONFIRMADO

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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