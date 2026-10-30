Por: El Espectador

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Más de 500 soldados de operaciones especiales urbanas fueron desplegados en diferentes puntos de Cúcuta desde la noche del jueves como parte de la orden presidencial que busca militarizar la ciudad fronteriza. Según informó El Espectador, esta decisión del presidente Abelardo De La Espriella implica la realización de patrullajes conjuntos entre Ejército y Policía, así como requisas y puestos de control en sectores identificados históricamente por sus altos índices de criminalidad.

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Esta acción convierte a Cúcuta en la segunda ciudad bajo militarización en el actual Gobierno, después de Santa Marta. El primer precedente se registró cuando, de acuerdo con El Espectador, el 22 de septiembre, las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN) promovieron un paro armado en esa ciudad que se extendió por casi una semana.

La medida surge tras un deterioro reciente del orden público. El 26 de octubre, Miguel Castellanos, exsecretario de Gobierno, fue asesinado en un ataque sicarial en Cúcuta. Al día siguiente, un carro bomba explotó cerca del puente Francisco de Paula Santander, próximo a instalaciones de la DIAN —Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales—, provocando heridas a cuatro policías.

El 29 de octubre, el presidente De La Espriella, junto al ministro de Defensa y la cúpula militar, anunció nuevas acciones para enfrentar esta ola de violencia. Expresó que no permitirán que el narcoterrorismo siga amenazando a las familias de la región. Entre las estrategias está la militarización inmediata de Cúcuta, descrita como una medida temporal y justificada por la condición fronteriza de Norte de Santander. Desde el 3 de noviembre también se pondrán en marcha la campaña militar y policial Esparta y el Bloque Operacional de Seguridad Urbana (BOSUR), con el objetivo de golpear las estructuras armadas y sus finanzas.

El general Erik Rodríguez, comandante de las Fuerzas Militares, detalló que Ejército y Fuerza Aérea apoyarán las labores de Policía para fortalecer la seguridad y el control territorial en Cúcuta. Se realizaron requisas, controles vehiculares y verificación de antecedentes en establecimientos, así como inspecciones en busca de porte ilegal de armas. El comandante del Ejército, el general José Bertulfo Soto, indicó que hay presencia de vehículos blindados en sectores críticos, vigilancia especial y apoyo de la Fuerza Aérea Colombiana, además de la intensificación de la lucha contra la extorsión a través del Gaula, el grupo contra el secuestro y la extorsión.

El alcalde Jorge Enrique Acevedo apoyó las medidas y destacó que se recuperó el control de Colinas del Tunal, una de las zonas más complejas. Señaló que la ciudad nunca había recibido tal respaldo presidencial ante atentados previos y pidió cooperación internacional para evitar que la frontera con Venezuela siga siendo refugio de criminales. Además, informó que la militarización es temporal y se revisarán los resultados en 15 días, pues Cúcuta no puede permanecer intervenida indefinidamente.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué se militarizó Cúcuta y cuál es el objetivo de la medida?

Cúcuta fue militarizada como reacción a una serie de hechos violentos recientes, de acuerdo con El Espectador, incluyendo el asesinato de un exfuncionario y un atentado con carro bomba. El objetivo, según el presidente De La Espriella, es "recuperar el control" frente al avance de estructuras criminales, proteger a la ciudadanía y atacar las finanzas y operaciones de grupos armados que aprovechan la condición fronteriza y la falta de control estatal.

¿Por cuánto tiempo estará militarizada Cúcuta y cómo se evaluarán los resultados?

Según declaraciones del alcalde Jorge Enrique Acevedo citadas en El Espectador, la militarización de Cúcuta fue planteada como una medida temporal y medible. Se estima un lapso de 15 días para evaluar los efectos de la intervención y determinar si es posible retomar la normalidad, ya que la militarización permamente no es considerada viable para la ciudad.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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