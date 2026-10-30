Las audiencias judiciales de Nicolás Maduro en Estados Unidos han llamado la atención no solo por el proceso que enfrenta el exmandatario venezolano, sino también por una particularidad: las imágenes que circulan de él dentro de los tribunales no son fotografías, sino dibujos elaborados por artistas judiciales. Aunque el caso ha despertado el interés de medios de comunicación de diferentes países, existe una razón legal por la que no se pueden tomar fotos ni grabar videos durante las diligencias.

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La explicación está en las normas que regulan los procedimientos de las cortes federales estadounidenses. Específicamente, la Regla Federal de Procedimiento Penal número 53 establece que los tribunales no deben permitir la toma de fotografías dentro de las salas durante los procedimientos judiciales ni la transmisión de las audiencias desde esos espacios.

Esta disposición busca mantener las condiciones del proceso judicial, evitar distracciones e interferencias durante las diligencias y proteger a quienes participan en ellas, incluidos jueces, abogados, testigos, fiscales y acusados.

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Por esa razón, los periodistas que cubren el caso no pueden registrar directamente con cámaras lo que sucede dentro de la sala. Sin embargo, eso no significa que los medios estén impedidos de ofrecer una referencia visual de las audiencias.

¿Por qué sí se permiten los dibujos de Nicolás Maduro?

La alternativa son los artistas judiciales, conocidos en Estados Unidos como ‘courtroom sketch artists’. Se trata de ilustradores especializados que pueden ingresar a las salas y plasmar en papel lo que observan durante las diligencias.

Sus dibujos permiten mostrar la disposición de los participantes, la apariencia de los acusados y algunos momentos de las audiencias, sin recurrir a equipos fotográficos o de grabación.

Esta práctica tiene una larga tradición en los tribunales estadounidenses y cobra especial importancia en procesos de alto interés público, en los que las restricciones para utilizar cámaras impiden que los medios publiquen fotografías tomadas directamente durante las sesiones.

¿Cuándo capturaron a Nicolás Maduro y de qué delitos lo acusan?

El proceso judicial contra Maduro comenzó después de que fuerzas militares estadounidenses lo capturaran en Caracas, Venezuela, el 3 de enero de 2026, durante una operación en la que también fue detenida su esposa, Cilia Flores. Ambos fueron trasladados a Nueva York para responder ante la justicia estadounidense.

Dos días después, el 5 de enero, el exmandatario compareció por primera vez ante un tribunal federal, donde se declaró no culpable de los cargos que le habían imputado.

La acusación inicial incluía conspiración para cometer narcoterrorismo, conspiración para importar cocaína a Estados Unidos y delitos relacionados con la posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos.

Posteriormente, el 8 de octubre de 2026, el Departamento de Justicia estadounidense anunció una nueva acusación que incorporó un cargo adicional: conspiración para cometer tortura. De acuerdo con la Fiscalía, Maduro y Flores habrían participado en un esquema que incluyó actos de tortura contra opositores políticos y ciudadanos estadounidenses.

Con esta actualización, el exmandatario enfrenta cinco cargos: conspiración para cometer narcoterrorismo, conspiración para cometer tortura, conspiración para importar cocaína, uso y posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos en relación con las conspiraciones de narcoterrorismo y narcotráfico, y conspiración para utilizar y poseer ese tipo de armamento.

(Ver también: Se les iría más hondo a Nicolás Maduro y Cilia Flores: enfrentarían más cargos en EE. UU.)

Es importante precisar que se trata de acusaciones de la justicia estadounidense y que Maduro se presume inocente mientras no exista una sentencia que demuestre su responsabilidad penal.

El juicio está previsto para comenzar el 1 de junio de 2027, mientras el proceso continúa en los tribunales de Nueva York.

Videos del terremoto en Venezuela

Los dos terremotos que afectaron a Caracas, Maiquetía, Morón, Carabobo, Yaracuy, Miranda, Aragua y Falcón han provocado la muerte de más de 100 personas, 1.000 desaparecidos y daños en decenas de edificaciones. Diferentes países del mundo han anunciado ayudas humanitarias y alimenticias para socorrer a las personas que perdieron sus viviendas y que, por el momento, no tienen claro qué pasará con ellas.