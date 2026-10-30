Un movimiento de personal militar entre Centroamérica y el Caribe puso bajo la lupa una posible participación de Colombia en el despliegue que El Salvador adelanta en Haití para enfrentar a las bandas armadas y buscar a cuatro técnicos aeronáuticos desaparecidos.

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La aeronave señalada sería un C-130H Hércules de la Fuerza Aérea Colombiana (FAC), identificada con la matrícula FAC1005 que aparece en las imágenes difundidas por el gobierno de ese país sobre el traslado de soldados.

Según la información publicada por Infobae, el avión habría salido de San Salvador el martes 27 de octubre con militares y equipos salvadoreños a bordo, y aterrizó cerca de cuatro horas después en el aeropuerto internacional Toussaint Louverture, en Puerto Príncipe.

El recorrido fue reportado a partir de registros de seguimiento aéreo y publicaciones de medios especializados. Además, el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, compartió en su cuenta de X una nota de SA Defensa sobre el supuesto traslado de tropas en un avión C-130H colombiano.

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Sin embargo, la participación de la aeronave de la FAC no había sido confirmada oficialmente por las autoridades colombianas. Infobae señaló que, hasta el jueves 29 de octubre, ni la Fuerza Aérea ni el Gobierno de Abelardo de la Espriella se habían pronunciado sobre el posible apoyo logístico.

El movimiento habría coincidido con el refuerzo de la presencia salvadoreña en territorio haitiano. El Gobierno de ese país anunció el envío de más de 2.000 militares, en medio de una operación que tiene como uno de sus principales objetivos localizar a cuatro técnicos de aviación que desaparecieron después de un ataque armado.

🚨🇸🇻🇭🇹 El presidente de El Salvador, Nayibe Bukele, ordenó el envío de tropas a Haití. “No estamos invadiendo su país, venimos a combatir a los criminales. Oren y confíen en nosotros”, dijo el mandatario. https://t.co/NMK7gk2mmw — La FM (@lafm) October 30, 2026

¿Qué pasó con los cuatro técnicos salvadoreños desaparecidos en Haití?

Los cuatro integrantes de la misión formaban parte de la Fuerza de Supresión de Pandillas (GSF), un contingente multinacional respaldado por el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. El grupo perdió contacto con ellos el 18 de octubre, cuando el vehículo blindado en el que se desplazaban fue atacado en el sector de Santo, en Croix-des-Bouquets, al noreste de Puerto Príncipe.

De acuerdo con la versión divulgada por el Gobierno salvadoreño, el automotor recibió disparos y fue alcanzado por explosivos hasta incendiarse. Los técnicos lograron salir del vehículo, pero desde ese momento no se volvió a tener comunicación con ellos.

Bukele aclaró en una publicación del 21 de octubre que los desaparecidos no eran combatientes, sino personal técnico aeronáutico. También explicó que los salvadoreños desplegados en Haití incluyen pilotos y especialistas cuya labor está relacionada con evacuaciones médicas y apoyo para salvar vidas.

La búsqueda de los cuatro trabajadores se convirtió en uno de los argumentos del Gobierno de El Salvador para ampliar su presencia en el país caribeño. La Cancillería salvadoreña informó el 28 de octubre que el contingente superaría los 2.000 integrantes, luego de una conversación entre Bukele y el primer ministro haitiano, Alix Didier Fils-Aimé.

Estados Unidos también habría facilitado el transporte de militares

El posible vuelo del Hércules colombiano no sería el único apoyo aéreo relacionado con el despliegue salvadoreño. Reuters informó que el Comando Sur de Estados Unidos proporcionó aviones de transporte C-130 para movilizar parte del personal y los equipos enviados a Haití.

Las cifras sobre el número de militares que llegaron al país caribeño fueron cambiando a medida que avanzó la operación. Reuters reportó inicialmente, con base en un funcionario de seguridad haitiano, el despliegue de cerca de 1.000 soldados salvadoreños. Posteriormente, el diario haitiano Le Nouvelliste señaló que la llegada de otros 690 efectivos elevó el total a unos 1.300.

La Cancillería de El Salvador aseguró que la operación cuenta con el respaldo de varios países y organizaciones internacionales. No obstante, el alcance de la participación de cada uno de ellos y las condiciones del despliegue han sido objeto de atención internacional.

Qué es la fuerza multinacional que opera en Haití

La Fuerza de Supresión de Pandillas fue autorizada por el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas el 30 de septiembre de 2025, con el propósito de reemplazar la anterior Misión Multinacional de Apoyo a la Seguridad, que estaba encabezada por Kenia.

El nuevo contingente recibió un mandato inicial de 12 meses y una capacidad autorizada de hasta 5.550 integrantes. Entre sus funciones están respaldar a la Policía Nacional de Haití, proteger infraestructura estratégica, facilitar el acceso de ayuda humanitaria y apoyar las operaciones contra los grupos armados que controlan amplias zonas del país.

Naciones Unidas informó el 19 de octubre de 2026 que la fuerza contaba con más de 2.000 integrantes de seis países, todavía por debajo del número de efectivos autorizado. La organización también confirmó que los cuatro técnicos salvadoreños fueron atacados fuera de Puerto Príncipe y que los helicópteros enviados para asistirlos recibieron disparos.

En ese contexto se produjo el presunto traslado atribuido al avión colombiano. Mientras no exista una explicación oficial de la FAC o del Gobierno nacional, el alcance de esa eventual colaboración y las condiciones en que se habría prestado siguen sin aclararse.

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