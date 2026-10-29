Por: Caracol TV

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El Salvador decidió intensificar su apoyo a Haití con el despliegue de más de 2.000 militares, en una operación de rescate que busca localizar a cuatro soldados salvadoreños desaparecidos hace diez días durante una emboscada perpetrada por bandas armadas. De acuerdo con una información emitida este miércoles por el gobierno salvadoreño, los militares afectados son miembros de la Fuerza de Supresión de Pandillas (GSF, por sus siglas en inglés), que opera en Haití en el contexto de una misión respaldada por la Organización de las Naciones Unidas (ONU). Los soldados desaparecieron el 18 de octubre, cuando regresaban en un vehículo blindado hacia su base, luego de realizar compras en un mercado de las afueras de Puerto Príncipe, la capital haitiana, y fueron atacados por pandillas.

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Según comunicó la cancillería salvadoreña, la operación de búsqueda cuenta con apoyo internacional, tanto de otros países como de organismos multilaterales. La cifra del personal militar desplegado se hizo pública luego de que el presidente Nayib Bukele mantuviera una conversación telefónica con el primer ministro de Haití, Alix Didier Fils-Aimé, en la que discutieron detalles del operativo de rescate. El Ministerio de Relaciones Exteriores destacó que Bukele resaltó la contundencia del operativo y reafirmó la disposición de El Salvador para seguir colaborando en tareas de seguridad enfocadas en el combate a pandillas en territorio haitiano.

Hace una semana, el presidente Bukele lanzó un mensaje en X dirigido a las pandillas haitianas, escrito en criollo haitiano, donde advirtió que si no liberaban a los salvadoreños, tomaría medidas similares a las ejecutadas en El Salvador, que según él, acabaron con las estructuras criminales en su país. Paralelamente, el envío de tropas salvadoreñas marcó un incremento notorio en las acciones de búsqueda, especialmente en la zona de Plaine du Cul-de-Sac, cercana a Puerto Príncipe.

Mientras se desarrollaban estas operaciones, la GSF informó que el domingo recibió restos humanos hallados por una organización no gubernamental (ONG). Sin embargo, aclaró que no estaba en capacidad de confirmar si pertenecían a los militares desaparecidos. Un día antes, The New York Times había informado sobre el hallazgo de estos restos, pero el propio Bukele negó en X que fueran de los salvadoreños al afirmar: "No son nuestros hombres".

La crisis de seguridad en Haití, considerado el país más empobrecido de América, se agrava por los crímenes y el control territorial de bandas armadas, frente a una policía nacional sobrepasada por la violencia. La GSF, aunque avanza en su misión de apoyo a las autoridades haitianas, todavía no alcanza su meta de efectivos: prevé tener 5.500 miembros, pero hasta ahora no superaba los 2.000, provenientes de seis países. La creación de la fuerza multinacional fue autorizada hace un año por el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas para combatir las bandas y colaborar en la estabilización del país.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué El Salvador desplegó un contingente militar en Haití?

El Salvador decidió enviar más de 2.000 militares a Haití tras la desaparición de cuatro de sus soldados durante una emboscada, en el marco de la misión Fuerza de Supresión de Pandillas (GSF) apoyada por la Organización de las Naciones Unidas (ONU). De acuerdo con la cancillería salvadoreña, la operación busca rescatarlos y responde a la cooperación internacional para enfrentar a las pandillas en Haití.

¿Qué es la Fuerza de Supresión de Pandillas (GSF) y cuál es su objetivo en Haití?

La Fuerza de Supresión de Pandillas (GSF, por sus siglas en inglés) es una misión multinacional respaldada por la ONU, autorizada por el Consejo de Seguridad. Su objetivo es colaborar con la policía haitiana, que se encuentra sobrepasada por la violencia de las bandas armadas, y contribuir a la estabilización del país. La GSF prevé contar con hasta 5.500 efectivos de distintos países.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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