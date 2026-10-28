La investigación por el choque de dos trenes de alta velocidad en España toma un nuevo rumbo tras conocerse unos audios que apuntarían a posibles fallas en los protocolos de seguridad antes de la tragedia. Según la información difundida por el diario El País, la maquinista del tren Iryo habría advertido que no podía reanudar la marcha, pero el convoy que venía detrás no habría recibido una orden para detenerse.

Sigue a PULZO en Discover

De acuerdo con las grabaciones divulgadas, el controlador habría indicado a ambos trenes que desconectaran y volvieran a conectar sus sistemas para intentar recuperar la circulación normal. Al AVE, que se encontraba a unos 25 kilómetros del Iryo, le habría ordenado reanudar la marcha normal, en lugar de avanzar a la vista y con una velocidad limitada a 40 kilómetros por hora, como establecería el protocolo mencionado en la información.

La maquinista del Iryo también habría recibido la instrucción de reanudar la marcha. Sin embargo, siete minutos después volvió a comunicarse con el centro de control para informar que seguía detenida porque no podía arrancar. Según la reconstrucción difundida, tampoco en ese momento se habría alertado al AVE para que frenara, pese a que faltaban aproximadamente cinco minutos para el choque.

Los audios podrían ser una pieza importante para establecer qué ocurrió en los minutos previos al accidente y determinar las posibles responsabilidades. No obstante, las grabaciones por sí solas no permiten establecer de manera definitiva las causas del siniestro, que deberán ser esclarecidas por las autoridades encargadas de la investigación.

Mientras avanzan las labores para retirar los vagones afectados, España enfrenta las consecuencias de una tragedia que deja decenas de fallecidos y más de un centenar de heridos, según el balance preliminar aportado en la información. El rey Felipe VI expresó sus condolencias a los familiares de las víctimas y manifestó su apoyo ante la magnitud de lo ocurrido.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de mundo hoy aquí.