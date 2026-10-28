Por: France 24

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Millones de estadounidenses se preparan para votar en las elecciones de mitad de mandato, enfrentando una sensación de desconcierto y desencanto ante la situación actual del país. Según reporta France 24, el presidente Donald Trump atraviesa uno de los momentos más bajos en su popularidad, mientras cuestiones como los altos precios de los combustibles, el incremento del costo de vida y una ofensiva antinmigración dominan las preocupaciones nacionales.

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El respaldo de la base ‘Make America Great Again’ (MAGA) parece mantenerse firme, de acuerdo con el reporte, aunque cada vez más estadounidenses que apoyaron a Trump en el pasado reconsideran su confianza ante los desafíos cotidianos. Las experiencias de Neil, Nikki y Steve, ciudadanos comunes, ilustran el impacto directo de las políticas y dificultades sociales en el día a día.

Neil, trabajador en una escuela de Carolina del Norte, observa con preocupación cómo el despliegue del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) vacía pupitres y siembra miedo en padres y alumnos. Explica que, tras el regreso de Trump a la Casa Blanca en 2025, percibe una sociedad más dividida, en la que el orgullo nacional ha derivado en exclusión para quienes no son blancos y nacieron en Estados Unidos. Patricia Fernández-Kelly, de la Universidad de Princeton, sostiene que la opinión mayoritaria de los estadounidenses nunca ha sido abiertamente antimigrante y atribuye el apoyo al presidente a quienes fueron afectados por la globalización y la precarización laboral en áreas industriales, fenómeno que los mantiene como base electoral republicana.

Nikki, madre afroamericana de Virginia, describe los obstáculos de cubrir gastos básicos de alimentación y vivienda, agravados por un costo de vida en constante aumento. Según un sondeo de ‘CBS News’, 75% de los votantes considera que la administración Trump ha fallado en frenar los precios. El profesor Julio Sevilla, de la Universidad de Georgia, advierte sobre la pérdida de poder adquisitivo y el nocivo efecto de aranceles y conflictos internacionales sobre la economía doméstica. Las tasas de interés elevadas han obligado a sus hijos adultos a regresar al hogar familiar, reflejando una crisis de vivienda sin precedentes. Además, la reducción de programas sociales como Medicaid y SNAP amenaza con excluir a millones de beneficiarios.

Steve, joven de Misuri, narra cómo los elevados precios del transporte y la gasolina le impiden visitar a sus familiares. Antoni Gutiérrez-Rubí, asesor de comunicaciones citado en el artículo, señala que los efectos de la política exterior de Trump ahora se sienten en el bolsillo de la clase media, erosionando el respaldo entre votantes pragmáticos. A pesar de no identificarse como MAGA, Steve duda en seguir apoyando al presidente, síntoma de una posible fractura en la coalición republicana menos ideológica.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué están subiendo los precios de la gasolina y los alimentos en Estados Unidos bajo el mandato de Trump?

Según datos de France 24 y expertos citados como Julio Sevilla de la Universidad de Georgia, el alza en los precios de la gasolina y alimentos en Estados Unidos durante el mandato de Trump se debe a factores como la imposición de aranceles, el conflicto internacional que afecta el petróleo y la política económica. Estas medidas han incrementado los costos de importación y producción, mientras que los salarios no crecen al ritmo de la inflación, reduciendo así el poder adquisitivo de las familias.

¿Cómo afectan los recortes a Medicaid, SNAP y Obamacare a las familias estadounidenses?

De acuerdo con el análisis presentado por France 24, los recortes implementados a programas federales como Medicaid, el plan de asistencia alimentaria SNAP y la Ley de Cuidado de Salud Asequible (Obamacare) implicarán una reducción significativa de beneficiarios, exclusión de personas de bajos recursos y el aumento de costos para quienes conservan sus pólizas. Esto pone en riesgo la cobertura de millones de personas, especialmente las más vulnerables, y agudiza la inseguridad social y económica en Estados Unidos.

La llegada de Petro a la Casa Blanca

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

El presidente Gustavo Petro llegó este martes 3 de febrero en la Casa Blanca con un objetivo puntual: reiniciar la relación con Donald Trump y dejar atrás el clima de tensión que marcó los primeros meses del vínculo entre ambos gobiernos. Este fue el primer encuentro y posiblemente el único cara a cara entre los dos mandatarios. Cabe resaltar que la reunión se da tras una llamada telefónica inesperada el pasado 7 de enero, en la que acordaron verse en Washington. Desde entonces, tanto Petro como Trump han bajado el tono en público, conscientes de que una confrontación abierta no beneficia a ninguno.