Las primeras hipótesis sobre el choque de dos trenes de alta velocidad en España apuntan a una posible combinación de fallas en el sistema de señalización y un error durante la gestión del tráfico ferroviario. El accidente ocurrió este miércoles 28 de octubre en la provincia de Toledo, cuando un tren AVE de Renfe impactó por detrás contra un convoy de Iryo que permanecía detenido en la vía. La investigación deberá establecer cómo se produjo la secuencia de hechos que terminó en la colisión.

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Uno de los elementos centrales de la investigación es el sistema LZB, una tecnología de seguridad instalada en la línea de alta velocidad entre Madrid y Sevilla. Este mecanismo supervisa continuamente la velocidad de los trenes y transmite instrucciones de circulación a la cabina del maquinista. También está diseñado para contribuir a mantener las distancias de seguridad y activar el frenado automático cuando se presentan determinadas condiciones de riesgo.

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De acuerdo con la información publicada por El País, el sistema LZB presentó una falla alrededor de las 8:30 de la mañana. La incidencia provocó que varios trenes se detuvieran en la zona mientras se gestionaba la circulación bajo un procedimiento alternativo. En ese escenario, el control dejó de depender de la supervisión automatizada habitual y pasó a un manejo manual del tráfico ferroviario.

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El ministro de Transportes de España, Óscar Puente, señaló que desde el centro de control de Atocha se dio una orden para reanudar la marcha del tren de Renfe cuando el convoy de Iryo seguía detenido más adelante, en la misma vía. Según la reconstrucción inicial, esa instrucción permitió que el AVE avanzara hasta alcanzar al otro tren. Los investigadores deberán aclarar por qué se autorizó el movimiento y qué información tenía disponible el operador en ese momento.

La avería también puso en juego el funcionamiento de los mecanismos alternativos de protección. Uno de ellos es el ASFA, sistema que transmite información mediante balizas ubicadas junto a la vía y puede activar el frenado automático ante determinadas señales o situaciones. Sin embargo, a diferencia del LZB, no realiza la misma supervisión continua de la velocidad y la circulación a lo largo del recorrido.

La línea Madrid-Sevilla cuenta, además, con sistemas de detección de trenes y mecanismos de bloqueo que dividen la vía en segmentos para identificar dónde se encuentran los convoyes y evitar movimientos incompatibles. Por eso, el análisis no se limitará a determinar qué ocurrió con el LZB: también deberá establecer cómo actuaron los sistemas de respaldo, qué procedimientos se aplicaron y por qué no se evitó que un tren avanzara hacia otro que estaba detenido.

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Por ahora, no existe una conclusión definitiva sobre las causas del accidente. La investigación deberá reconstruir los minutos previos al choque, revisar las comunicaciones entre el centro de control y los trenes, establecer el estado de los equipos de seguridad y determinar la responsabilidad de las decisiones tomadas. También tendrá que precisar la velocidad a la que circulaba el AVE cuando se produjo el impacto. Hasta que se conozcan esos resultados, la falla técnica y el posible error humano se mantienen como hipótesis de trabajo, no como causas probadas.

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