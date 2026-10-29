Corea del Norte disparó alrededor de diez misiles balísticos de corto alcance este jueves, en una demostración de fuerza que coincide con el aumento de las fricciones militares con Corea del Sur. Los proyectiles fueron lanzados hacia el mar desde la costa oriental norcoreana, mientras siguen estancados los intentos de diálogo entre los dos países.

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El lanzamiento ocurrió cerca de las 12:30 p. m., hora local, desde el área de Wonsan. De acuerdo con el Estado Mayor Conjunto de Corea del Sur, los misiles volaron aproximadamente 250 kilómetros. Seúl reforzó la vigilancia ante la posibilidad de nuevos disparos y mantiene el intercambio de información con Estados Unidos y Japón. Las autoridades japonesas señalaron que el proyectil detectado cayó fuera de su zona económica exclusiva.

La prueba se produjo después de que el Gobierno surcoreano propusiera conversaciones militares para resolver desacuerdos sobre la línea fronteriza y prevenir enfrentamientos accidentales. La iniciativa llegó en medio de una disputa por la explosión de una mina terrestre que hirió a tres soldados surcoreanos el 21 de septiembre.

¿Qué hay detrás de lanzamiento de misiles por parte de Corea del Norte?

Ese incidente abrió un nuevo frente de confrontación. Una investigación de Corea del Sur y Naciones Unidas atribuyó la instalación de las minas a fuerzas norcoreanas, pero Pyongyang negó su participación y rechazó los señalamientos de Seúl. Desde entonces, el régimen ha advertido sobre posibles despliegues de armas y la reanudación de emisiones de propaganda contra su vecino.

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La confrontación también ha tenido manifestaciones visibles en la frontera. Esta semana fue observado un obús norcoreano cerca de la línea divisoria; el Ejército surcoreano consideró que su exhibición tendría principalmente un propósito simbólico, más que la presentación de un nuevo sistema de armamento.

La última prueba balística ocurrió el 12 de octubre, por lo que el lanzamiento de este jueves representa una nueva señal de actividad militar por parte de Pyongyang. Aunque no está confirmado que los disparos sean una respuesta directa a la propuesta de diálogo de Seúl, el episodio complica los esfuerzos por reducir las tensiones en la península coreana.

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