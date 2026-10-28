Una alerta por posible riesgo radiológico encendió las alarmas en una instalación nuclear de Estados Unidos, luego de que un incendio en un laboratorio obligara a activar los protocolos de emergencia. El incidente ocurrió en el Sitio del Río Savannah, en Carolina del Sur, y dejó a un trabajador con heridas leves.

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El fuego provocó una alerta por una posible fuga radiológica, situación que llevó a suspender temporalmente el tráfico ferroviario, fluvial y aéreo en los alrededores del complejo. Un portavoz del Departamento de Energía de Estados Unidos confirmó a Fox News que el incendio fue extinguido y que el empleado afectado fue trasladado a un hospital.

La emergencia también incluyó una advertencia por una liberación radiológica sin filtrar a nivel del suelo dentro de la instalación, según reportó WRDW, citado por el Sitio del Río Savannah. Sin embargo, las autoridades no reportaron contaminación fuera del edificio afectado.

Como medida preventiva, los trabajadores que no participaban en las labores de respuesta o cierre de las áreas comprometidas fueron puestos bajo refugio dentro de las instalaciones, según la información divulgada por el complejo en Facebook. A los residentes de las zonas cercanas se les recomendó mantenerse atentos a las emisoras locales de radio y televisión para conocer eventuales instrucciones oficiales.

El Sitio del Río Savannah es un complejo del Departamento de Energía estadounidense que abarca cerca de 490 kilómetros cuadrados y se extiende por varios condados de Carolina del Sur. Allí funciona el Laboratorio Nacional de Savannah River, donde se adelantan investigaciones sobre limpieza ambiental nuclear y tecnologías relacionadas con la seguridad nacional.

La alerta fue levantada a las 9:45 de la noche, unas cuatro horas después de que comenzara la emergencia, de acuerdo con la notificación oficial. Las medidas de protección fueron retiradas y las barricadas instaladas en el lugar se reabrieron.

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