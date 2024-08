Hay alerta en el mundo este domingo, luego de que se reportaran un grave incendio en la torre de refrigeración de la central nuclear de Zaporiyia, en el sur de Ucrania.

(Vea también: Estrategia militar ucraniana busca que la guerra se libre en territorio ruso)

Sobre la conflagración, se pudo establecer que se encuentra bajo control de las fuerzas rusas, según indicó el gobernador designado por Moscú. Según informó el funcionario, supuestamente un bombardeo ucraniano provocó el incendio en la zona de refrigeración de la planta.

Cabe resaltar que, la central de Zaporiyia, la más grande de Europa, está ocupada por las tropas de Moscú desde el inicio de la ofensiva militar rusa en Ucrania hace dos años y medio.

Por su parte, el presidente de Ucrania Volodímir Zelenski, indicó que los niveles de radiación se encuentra dentro de los niveles normales, pero teniendo en cuenta la planta está controlada por los rusos, no se puede confiar.

Enerhodar. We have recorded from Nikopol that the Russian occupiers have started a fire on the territory of the Zaporizhzhia Nuclear Power Plant.

Currently, radiation levels are within norm. However, as long as the Russian terrorists maintain control over the nuclear plant, the… pic.twitter.com/TQUi3BJg4J

— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) August 11, 2024