La música urbana sigue moviendo la escena con nuevas colaboraciones, proyectos discográficos y canciones que recuperan distintas etapas del género. Esta semana, La Corte también tiene espacio para el vallenato, el pop, el rap y una agenda de Halloween con mucho reguetón de la vieja escuela.

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El radar de La Corte

El movimiento urbano trae varias colaboraciones que empiezan a llamar la atención. Ryan Castro presenta ‘Brincaito’, mientras Mr. Plata vuelve a reunir nombres importantes del género en ‘Muñequitas Remix 2’, junto a El Americano 4KT, Arcángel y Lual La L.

La lista continúa con Pirlo, quien estrena ‘Hello Bebe’, y Héctor Nazza y Zaider, que presentan ‘Batman Coleto’. Por su parte, The Prodigiez, Juliana y Juan Duque se unen en ‘Paracaídas’.

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Además, Mr. Plata amplía su propuesta musical con ‘Transilvania’, un EP que suma un nuevo capítulo a su recorrido artístico.

Sonidos que hacen eco

La música colombiana vuelve a demostrar su diversidad con lanzamientos que pasan por el vallenato, el género urbano, la música popular y las colaboraciones entre artistas de diferentes generaciones.

El barranquillero Altafulla presenta ‘Malo Pal Amor’, mientras Silvestre Dangond llega con ‘Hay Amores’, una nueva canción que se suma a su repertorio vallenato.

También hay un encuentro entre Colombia y el pop latino con Yami Safdie y Maluma, quienes presentan ‘Felicidades’.

Por otro lado, Trapical Minds estrena ‘Uh Lala’, el segundo capítulo de su regreso musical, mientras Jhonny Rivera y Nanpa Básico sorprenden al unir la música popular y el rap en ‘Perdóname’.

La sección cierra con Dragón y Caballero, quienes presentan ‘Te Acuerdas’, una colaboración que vuelve a poner en circulación el sonido de este dúo.

Ritmos que no paran

Las novedades internacionales y las propuestas que exploran otros sonidos también tienen su espacio esta semana.

Alkilados, Yubeili y Alka Produce se unen en ‘¿Qué Me Pasa?’, mientras Natalia Natalia regresa con ‘Fin de temporada’.

Desde el pop latino, Elena Rose presenta ‘Lover’s Prayer’, una canción especial dentro de su recorrido porque marca la primera vez que canta en italiano.

Por su parte, Jisoo, integrante de BLACKPINK, lanza ‘Addicted’, un nuevo sencillo que amplía su propuesta como solista.

Las apuestas que deben ser tenidas en cuenta

Hay canciones que llegan con una identidad particular y propuestas que vale la pena escuchar con atención. Esta semana, el recorrido pasa por la sensibilidad del rap, el reggae, el vallenato parrandero y los sonidos clásicos del hip hop.

Chelo Hop presenta ‘Boca’, una canción que aborda la voz como una forma de sanación. Andrey Serrano mezcla pop y reggae en ‘Me Gustan Tus Defectos’, mientras Farid Ortiz prepara el ambiente de fin de año con ‘Las XII del Rey’, una apuesta de vallenato parrandero.

El hip hop también tiene espacio con El Chojin y DJ Big Falanges, quienes presentan ‘Flow Sobre Ellos’, una propuesta que recupera elementos del sonido noventero.

Camilo Baena presenta ‘De Puente en Medellín’, un álbum grabado en vivo sobre la 4 Sur, con el que convierte este emblemático escenario de la capital antioqueña en parte de su propuesta musical

Plan para el fin de semana

El reguetón de la vieja escuela tendrá una cita especial este domingo 1 de noviembre con el Gyal Halloween Festival, que se realizará en el Centro de Eventos Autopista Norte.

El cartel incluye a Alexis & Fido y Baby Rasta & Gringo, dos referentes del género, en una jornada que promete más de diez horas de música, DJs de Bogotá, clásicos del reguetón y sonidos que marcaron la década de los 2000.

La invitación es a llegar disfrazado y celebrar Halloween entre perreo, nostalgia y una selección musical pensada para quienes siguen disfrutando de los grandes himnos del reguetón clásico.

Salsa al Parque 2025 CONFIRMADO

¡Buenas noticias para los salseros! El Instituto Distrital de Gestión de Riesgos (Idiger) aprobó el plan de emergencias y Salsa al Parque 2025 ya tiene luz verde. El festival tendrá lugar este 4 y 5 de octubre en el Parque Simón Bolívar con un aforo máximo de 40.000 personas. Habrá un Puesto de Mando Unificado (PMU) permanente para garantizar seguridad, y se aplicarán estrictos controles de ingreso.