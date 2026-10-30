Por: Noticiero 90 minutos

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Disney Studios anunció el reestreno en cines de 'Encanto', una película animada que ha marcado a toda una generación por su representación de la cultura colombiana. Este relanzamiento no solo busca cautivar nuevamente a las audiencias, sino que adquiere un fuerte carácter solidario: lo recaudado en taquilla se destinará a las comunidades de Colombia afectadas por el sismo ocurrido el 10 de agosto. Según la información presentada, el terremoto alcanzó una magnitud de 7.4, provocando graves consecuencias para la población de departamentos como Chocó, Valle del Cauca, Caldas y Risaralda, donde numerosos hogares fueron destruidos y muchas familias quedaron damnificadas.

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La decisión de la multinacional del entretenimiento fue relanzar el largometraje por un tiempo limitado, estableciendo como fecha de reestreno el 12 de noviembre. Así lo informaron fuentes oficiales de la compañía en su cuenta de redes sociales latinoamericana, donde afirmaron: “La magia de Casita vuelve para hacer algo extraordinario. Este 12 de noviembre, #Encanto regresa a cines por una causa solidaria. Con la compra de tu boleta, contribuyes a nuestra donación en apoyo a las comunidades afectadas por el terremoto en Colombia". En este sentido, la venta de boletos servirá para apoyar la labor de las autoridades y entidades de socorro, las cuales buscan financiar la reconstrucción de viviendas, brindar asistencia médica y entregar insumos de primera necesidad a quienes más lo necesitan.

'Encanto', galardonada con el Óscar a la mejor película de animación, se ha inspirado en el realismo mágico y en la rica diversidad cultural del país. La película ha sido vista en redes sociales como un símbolo de unión y resiliencia, ya que, en su escena final, muestra cómo una comunidad entera se une para reconstruir la casa de la familia Madrigal tras su destrucción, una imagen que los usuarios comparan con la respuesta solidaria que Colombia está dando ante la tragedia reciente.

Esta iniciativa de Disney resalta cómo el cine puede trascender el entretenimiento para convertirse en un motor de ayuda social, en momentos en que la reconstrucción y el apoyo a quienes han perdido todo resulta fundamental. La relación entre la historia de 'Encanto' y el espíritu de solidaridad actual refuerza el mensaje de esperanza y colaboración entre los colombianos.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuándo es el reestreno de 'Encanto' en cines y cuál es su propósito?

El reestreno de 'Encanto' está programado para el 12 de noviembre. El objetivo principal de este evento es recaudar fondos a través de la venta de entradas, recursos que serán destinados a las comunidades perjudicadas por el terremoto del 10 de agosto en Colombia, ayudando en labores de reconstrucción y asistencia.

¿A qué departamentos de Colombia está dirigida la ayuda obtenida por el reestreno de 'Encanto'?

De acuerdo con la información suministrada, los fondos recaudados beneficiarán principalmente a las poblaciones de Chocó, Valle del Cauca, Caldas y Risaralda, regiones que sufrieron considerables daños a raíz del sismo, con pérdidas materiales y un alto número de damnificados.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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