La vida sentimental de Laura Acuña volvió a despertar comentarios en el mundo del entretenimiento colombiano. Esta vez, el encargado de poner sobre la mesa un posible romance de la presentadora fue Ariel Osorio, conductor del programa ‘La Corona TV’, quien aseguró que ella estaría viviendo una nueva relación.

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Durante una de sus intervenciones, el periodista de entretenimiento señaló que la presentadora habría dejado atrás los días en los que, según su relato, procuraba mantener su cercanía con ese hombre lejos de las miradas del público.

El escenario que habría permitido mostrar esa relación fue la boda de Pipe Bueno y Luisa Fernanda W, celebrada el jueves 29 de octubre de 2026 en la Catedral de Sal de Zipaquirá.

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De acuerdo con Osorio, Laura habría compartido en sus redes sociales una fotografía en la que aparece junto al hombre que él identificó como su nuevo amor. El presentador incluso aseguró que el sujeto habría viajado a Bogotá desde el exterior para acompañarla en el matrimonio.

La revelación llamó la atención porque, según el periodista, se trataría de una relación que llevaba algún tiempo desarrollándose, pero que ahora tendría mayor visibilidad.

Esta es la publicación de Osorio:

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Quién es Habib Barrios Muñoz, el hombre relacionado con Laura Acuña

En su intervención, Ariel Osorio identificó al hombre como Habib Barrios Muñoz y explicó que se desempeña como mánager y representante del cantante cartagenero Hamilton.

El presentador lo describió como alguien que, debido a sus compromisos profesionales internacionales, habría viajado hasta Bogotá especialmente para acompañar a Laura Acuña en la celebración de Pipe Bueno y Luisa Fernanda W.

La identificación de Barrios fue uno de los detalles centrales del comentario de Osorio, quien aseguró que ya había hablado anteriormente de la cercanía entre ambos.

Sin embargo, hasta el momento, la información sobre el supuesto romance corresponde a lo expuesto por el conductor de ‘La Corona TV’. No hay una confirmación pública de Laura Acuña o Habib Barrios Muñoz sobre la naturaleza de su vínculo sentimental.

El antecedente de Laura Acuña con el hombre que Ariel Osorio mencionó

Para respaldar su versión, el periodista recordó otros momentos en los que, según él, ya se había evidenciado la cercanía entre la presentadora y Barrios.

Uno de ellos habría ocurrido durante el concierto Colombia Voces por la Vida, donde Osorio aseguró que el hombre estuvo pendiente de Laura, incluso encargándose de llevarle su cartera y acompañándola durante el evento.

También recordó una entrevista en la que, mientras conversaban sobre un video de Laura cantando ‘Tarde te conocí’, Melina Ramírez habría estado a punto de revelar detalles sobre la cercanía entre ambos.

Según el relato del presentador, Acuña intervino para evitar que su compañera contara más de la cuenta.

Osorio recuperó esos episodios para plantear que la relación no sería reciente y que la aparición de ambos en la boda de Pipe Bueno y Luisa Fernanda W representaría una nueva etapa en la exposición pública de su cercanía.

Por ahora, queda pendiente que los protagonistas se pronuncien sobre las versiones que circulan alrededor de su vida sentimental.

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