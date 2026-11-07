Por: Portal Bogotá

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El Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD) ha realizado una invitación abierta a toda la ciudadanía para experimentar una jornada especial este domingo 8 de noviembre de 2026: subir los 1.605 escalones del sendero de Monserrate, ubicado en los Cerros Orientales de Bogotá. Este espacio es emblemático para la capital, pues alberga una de las tradiciones más arraigadas por turistas, deportistas y peregrinos, quienes recorren las diferentes estaciones hasta llegar a la Basílica del Señor Caído. Allí se encuentran figuras religiosas destacadas, como la del Señor Caído, obra del maestro Pedro de Lugo Albarracín, y una réplica de la Virgen de Montserrat, igual a la venerada en Barcelona, España, de acuerdo con información publicada por el portal oficial de Bogotá.

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Uno de los aspectos más singulares del sendero de Monserrate es la costumbre conocida como los ‘siete domingos al Señor de Monserrate’, donde los creyentes realizan varios ascensos pidiendo por salud, empleo y bienestar familiar. Además, quienes visitan este sendero tienen el privilegio de contemplar una vista panorámica de la ciudad, lo que se ha convertido en parte fundamental de la experiencia, combinando fe y deporte en un mismo recorrido.

El IDRD ha compartido una serie de recomendaciones para quienes deseen participar en la subida. Entre las más destacadas se encuentran no consumir comida durante el ascenso, usar ropa y calzado cómodo, emplear bloqueador solar y mantenerse hidratado respetando la distancia. También es importante atender a las recomendaciones de las autoridades, ascender por el lado derecho y evitar salirse por senderos no autorizados en caso de aglomeraciones. Este ascenso posee exigencia física considerable, por lo que se sugiere solo a personas mayores de 14 años, excluyendo a mujeres embarazadas y a quienes tengan afecciones cardíacas o respiratorias.

Una limitación relevante es la ausencia de baños públicos en el sendero, debido a la falta de infraestructura para acueducto y alcantarillado. El horario habitual de acceso es de 5:00 a. m. a 1:00 p. m., excepto los martes, día reservado para mantenimiento. Para detalles adicionales como horarios religiosos, teleférico o funicular, el portal oficial de Monserrate ofrece más información.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son las recomendaciones del IDRD para subir el cerro de Monserrate en Bogotá?

El Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD) recomienda usar ropa cómoda, calzado adecuado, protector solar e hidratarse durante el recorrido. También sugiere no consumir alimentos mientras sube, permanecer a la derecha del sendero y seguir las instrucciones de las autoridades. El ascenso está dirigido principalmente a personas mayores de 14 años sin complicaciones cardíacas, respiratorias, ni mujeres embarazadas.

¿Qué experiencia ofrece el ascenso por el sendero de Monserrate y qué limitaciones presenta?

El sendero de Monserrate permite a visitantes disfrutar una mezcla de actividad física, tradición religiosa y panorámicas de Bogotá. No obstante, supone una exigencia física importante y carece de servicios básicos como baños públicos. El acceso se habilita de 5:00 a. m. a 1:00 p. m., menos los martes cuando hay mantenimiento.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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