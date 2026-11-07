Por: Portal Bogotá

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En el barrio Nueva Delhi, dentro de la localidad de San Cristóbal en Bogotá, finalmente 311 hogares recibieron las llaves de sus apartamentos en el conjunto Arboleda Santa Teresita, después de una espera que superó una década. Este proyecto habitacional, enmarcado en el programa ‘Bogotá, mi Ciudad, mi Casa’, afrontó numerosos obstáculos administrativos, técnicos y jurídicos a lo largo de los años, lo que lo llevó al borde de ser considerado un elefante blanco. De acuerdo con la información entregada por la Caja de la Vivienda Popular (CVP), la meta inicial era beneficiar a 504 familias desplazadas de zonas declaradas de alto riesgo no mitigable.

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El desarrollo de Arboleda Santa Teresita comenzó en 2014, pero incumplimientos contractuales y la complejidad de los trámites administrativos y judiciales, sumados a un deslizamiento de tierra en 2019, pusieron en pausa el avance de las obras y extendieron la zozobra de los beneficiarios. Para rescatar el proyecto, fue necesario ejecutar trabajos técnicos y adecuar la infraestructura con provisión de servicios públicos, con el objetivo de asegurar tanto la seguridad como la habitabilidad de los apartamentos entregados.

La Caja de la Vivienda Popular detalló que actualmente se ha entregado el apartamento y el título de propiedad a 311 familias, quienes ya cuentan con acceso a todos los servicios necesarios. Sin embargo, quedan aún 193 viviendas por entregar dentro de las 504 inicialmente proyectadas, y la entidad espera completar este proceso durante el primer trimestre de 2027. La administración distrital asumió el control directo del proyecto para evitar que las edificaciones quedaran abandonadas y se transformaran en un símbolo de fracaso urbano.

Cada entrega tiene tras de sí historias de lucha y perseverancia, como la de Inés Fernández Guerrero, recicladora que aguantó 16 años de espera debido a su situación en una vivienda impactada por crecientes de quebrada. “Ahora me voy a ir a vivir por lo alto, papá. Ya no voy a tener que estar pendiente de si se me viene el agua. Ahora sí cambia la vida”, declaró con emoción, durante la #EntregatónCVP de abril de 2026, cuando al fin recibió su apartamento. Estos acontecimientos han permitido que muchas familias dejen atrás la inseguridad de un entorno riesgoso y comiencen una nueva vida en un hogar propio.

Por otra parte, la Contraloría de Bogotá imputó responsabilidad fiscal por 2.860 millones de pesos a raíz de presuntas irregularidades surgidas en el desarrollo del proyecto. Según el director de la CVP, Juan Carlos Fernández, ningún funcionario ni contratista de la administración actual ha sido imputado por estos hechos y reiteró el compromiso de la entidad en seguir respaldando a los residentes hasta culminar las entregas y fortalecer la comunidad.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuándo se completará la entrega de viviendas en Arboleda Santa Teresita?

Según la Caja de la Vivienda Popular, se proyecta entregar la totalidad de las 504 viviendas en Arboleda Santa Teresita durante el primer trimestre de 2027. A la fecha, 311 familias ya han recibido sus apartamentos y se espera que las 193 restantes lo hagan dentro de este plazo.

¿Por qué la Contraloría de Bogotá imputó responsabilidad fiscal en el proyecto Arboleda Santa Teresita?

La Contraloría de Bogotá imputó responsabilidad fiscal por un monto de 2.860 millones de pesos debido a presuntas irregularidades detectadas en la ejecución del proyecto Arboleda Santa Teresita. De acuerdo con la entidad, este proceso busca que los presuntos responsables respondan por el daño causado, aunque hasta ahora ningún funcionario ni contratista de la administración actual ha sido vinculado formalmente.

Precio de las viviendas VIS en Colombia cambiaría

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

El Ministerio de Vivienda presentó un proyecto de decreto que busca frenar las alzas en el precio de las viviendas VIS. La idea del Gobierno es que quede en máximo 135 salarios mínimos y que desde el inicio del negocio se establezca el precio en pesos colombianos.