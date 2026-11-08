Por: El Espectador

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La noche del sábado estuvo marcada por tensión en diferentes medios de comunicación de Bogotá, tras una alerta relacionada con posibles atentados. La Policía Metropolitana de Bogotá, mediante un mensaje breve, confirmó que no se encontraron rastros de explosivos ni en inmediaciones ni en el interior de Noticias Caracol. "Al momento no hay evidencia de explosivos", señalaron las autoridades, sin ofrecer información adicional sobre el despliegue policial en el sitio o acciones preventivas tomadas posteriormente.

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La situación se desencadenó después de que las autoridades alertaran a Noticias Caracol sobre la supuesta intención de grupos ilegales de perpetrar un ataque contra el canal. Así lo informó el propio medio a través de su cuenta en X, detallando que procedieron a evacuar de inmediato al personal y adoptaron medidas para resguardar tanto a trabajadores como a sus instalaciones. El comunicado de la empresa, citado en el reporte, resalta que cualquier información adicional sobre el hecho será proporcionada únicamente por las autoridades competentes, lo que muestra la seriedad de la amenaza y el respaldo institucional en la respuesta.

Noticias Caracol no fue el único medio que activó sus protocolos de seguridad. Caracol Radio también recibió la alerta y optó por tomar medidas preventivas para proteger a su equipo periodístico, colaboradores y visitantes. La empresa expresó que había sido informada "sobre el riesgo de un posible atentado contra nuestra empresa y otros medios de comunicación" y recalcó la importancia de defender la libertad de prensa como un pilar para la democracia. Destacaron que mantendrán serenidad y firmeza, priorizando el acompañamiento informativo al país, lo que evidencia el compromiso con su función pública pese a las amenazas recibidas.

La Alcaldía de Bogotá, en voz del alcalde Galán a través de su secretario de Seguridad, César Restrepo, confirmó que la alerta fue compartida por el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía. Restrepo fue encargado de convocar de inmediato a los organismos de inteligencia y seguridad en el Centro Integrado de Información e Inteligencia (CI3), con el objetivo de analizar la amenaza en profundidad y responder de manera coordinada.

Por su parte, la defensora del Pueblo, Iris Marín, expresó su solidaridad con los periodistas afectados y exigió a las autoridades esclarecer los hechos cuanto antes. Marín enfatizó la necesidad de rechazar cualquier forma de intimidación o violencia contra la prensa, recordando que garantizar la seguridad de los periodistas y la libertad de información es una función esencial del Estado y de toda democracia, como manifestó en redes sociales.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué fueron evacuados los trabajadores de Noticias Caracol en Bogotá?

La evacuación del personal de Noticias Caracol se produjo después de que las autoridades informaran sobre la posible intención de grupos ilegales de atentar contra el canal. Tras recibir esta alerta, el medio activó un plan de contingencia y aplicó todas las medidas preventivas necesarias para proteger tanto a los trabajadores como a las instalaciones, según fue notificado por las cuentas oficiales del canal en X y reportes de la Policía Metropolitana de Bogotá.

¿Qué acciones tomó la Alcaldía de Bogotá ante la alerta de posible atentado contra medios de comunicación?

De acuerdo con declaraciones oficiales, la Alcaldía de Bogotá, liderada por el alcalde Galán y a través de su secretario de Seguridad, César Restrepo, convocó a los organismos de inteligencia y seguridad para analizar la alerta compartida por el CTI de la Fiscalía. El encuentro tuvo lugar en el Centro Integrado de Información e Inteligencia (CI3), con el objetivo de profundizar en la amenaza y coordinar esfuerzos para garantizar la protección de los medios y la seguridad de sus colaboradores.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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