Por: Portal Bogotá

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La estrategia "Bogotá, mi Ciudad, mi Casa" ha introducido equipos de Gestores del Orden en varias zonas de la capital, con el objetivo de mejorar la seguridad ciudadana y la convivencia en el espacio público. En la localidad de Chapinero, estos funcionarios comenzaron su labor en 2026 y sus acciones han estado acompañadas por un descenso notable en algunos delitos. Según cifras reportadas por la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia, entre el 1.º de enero y el 17 de octubre de ese año, los delitos sexuales disminuyeron un 17 %, el hurto a personas un 12 %, la extorsión un 3 % y el hurto a entidades financieras en un 100 %.

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Las intervenciones de los Gestores del Orden no se limitan a la vigilancia. Su trabajo consiste en identificar riesgos, escuchar a los ciudadanos, mediar en conflictos cotidianos y coordinar respuestas con diferentes entidades del distrito, especialmente en puntos focalizados de la localidad. De acuerdo con los informes, estos equipos no portan armas ni pueden imponer sanciones; su labor es de mediación y prevención, además de orientar a los habitantes y atender quejas relacionadas con el ruido, ocupación ilegal del espacio público y el consumo de alcohol o sustancias en lugares no autorizados. En situaciones que afectan la seguridad, alertan de inmediato a la Policía de Bogotá.

Desde su llegada, los Gestores han atendido más de 1.800 incidentes de convivencia, según reportes oficiales. Entre los principales problemas abordados están el consumo de sustancias psicoactivas, riñas y hurtos, especialmente en lugares como el parque Sucre, conocido popularmente como parque de los Hippies. En respuesta, los residentes han reportado una reducción progresiva de estos conflictos, resultado de la constante presencia y coordinación con la Policía.

Uno de los casos citados por la Secretaría ocurrió en la calle 63 con carrera 68, donde la observación y el trabajo conjunto posibilitaron la desarticulación de una banda dedicada al robo de bicicletas y hurtos a ciclistas, problemáticas frecuentes en ese punto. Además, han colaborado en la recuperación de vehículos robados, la incautación de marihuana y el acompañamiento a personas vulnerables, como habitantes de calle y menores extranjeros en situación de riesgo.

Las acciones de los Gestores también han contribuido a la limpieza y recuperación de espacios, como la desarticulación de cambuches en la plazoleta Bicentenario y bajo puentes claves de la ciudad, con apoyo de la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (UAESP) y Bomberos de Bogotá, mejorando así tanto la seguridad como el ambiente urbano. La experiencia de Chapinero abre ahora el camino para evaluar el impacto de este modelo en otras zonas de Bogotá.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué hace un Gestor del Orden en Bogotá y cómo impacta la seguridad en Chapinero?

Un Gestor del Orden es un funcionario adscrito a la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia, cuya tarea principal es mediar en problemas de convivencia, identificar riesgos y coordinar respuestas con otras entidades. En Chapinero, su labor ha estado asociada a una disminución de delitos como hurtos, agresiones sexuales y extorsión, de acuerdo con los datos presentados, así como a una mayor percepción de seguridad ciudadana en los sectores priorizados.

¿Cuáles han sido los principales resultados de los Gestores del Orden en Chapinero?

Entre los principales resultados se destacan la atención de más de 1.800 incidentes y la reducción de delitos sexuales en un 17 %, hurtos a personas en un 12 %, extorsión en un 3 % y el hurto a entidades financieras en un 100 % entre el 1.º de enero y el 17 de octubre de 2026. Además, se han documentado casos de intervención directa frente a robos, consumo de drogas, ocupación irregular del espacio público y acompañamiento a ciudadanos vulnerables.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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