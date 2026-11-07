Por: Portal Bogotá

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La IV Noche Iberoamericana de Museos, un evento virtual convocado en el marco de ‘Bogotá, mi Ciudad, mi Casa’, ofrece una oportunidad para que familias y aficionados a la cultura se conecten desde cualquier lugar y participen en diferentes espacios de reflexión y diálogo sobre el futuro de los museos. Este encuentro, de acuerdo con la programación oficial consultada en Bogotá.gov.co, busca poner en el centro temas como la gestión, la participación comunitaria, la incorporación de tecnologías y la transformación social vinculada a los museos en Iberoamérica.

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Durante los días 10 y 11 de noviembre de 2026, los museos se abrirán a través de la virtualidad, proponiendo cinco conversaciones clave. El primer eje temático indaga acerca de los retos que enfrentan las instituciones al extender sus horarios y las estrategias organizativas que requieren estas jornadas, invitando a aprender de quienes han liderado procesos innovadores en la gestión museal. Otro espacio focaliza el museo como "texto/textura", proponiendo reconocer la creatividad y experimentación en la curaduría como vías para ensanchar los diálogos posibles entre comunidades con saberes e intereses diversos.

En otras conversaciones, la relación entre museo y tecnología cobra protagonismo. Según la invitación publicada, este tema aborda enfoques que superan la función meramente instrumental, explorando los potenciales de la digitalidad para fortalecer el vínculo con los públicos y propiciar nuevas experiencias museales. Asimismo, uno de los ejes está dedicado a la vinculación comunitaria y transformación social, promoviendo ejemplos prácticos que demuestran cómo los museos pueden contribuir al cuidado, el reconocimiento de la diversidad y la prevención de violencias.

El evento también abre espacio a la reflexión sobre identidades y perspectivas decoloniales en los museos, preguntando de qué manera estas instituciones pueden ‘desbinarizarse’ y dar voz a saberes históricamente marginados. Finalmente, los patrimonios arquitectónicos son puestos bajo la lupa, invitando a pensar en nuevas formas de actualizar su significado y proyectar futuros urbanos con base en la memoria colectiva.

Esta programación representa, de acuerdo con la información de Bogotá.gov.co, un esfuerzo por transformar y humanizar la esencia y el quehacer museal, tendiendo puentes entre el pasado, el presente y los desafíos por venir.

¿Cómo participar en la IV Noche Iberoamericana de Museos desde Bogotá?

La IV Noche Iberoamericana de Museos se llevará a cabo de manera virtual los días 10 y 11 de noviembre de 2026. De acuerdo con Bogotá.gov.co, quienes deseen participar pueden unirse a las transmisiones en vivo a través de los enlaces de YouTube habilitados para cada espacio conversacional. La agenda completa y los enlaces de conexión están disponibles en la plataforma oficial de la ciudad, permitiendo la participación desde cualquier lugar.

¿Qué es la perspectiva decolonial en museos y por qué es relevante?

De acuerdo con la programación del evento, la perspectiva decolonial en museos consiste en cuestionar y transformar las estructuras tradicionales y eurocéntricas de estas instituciones. Busca reconocer y dar valor a saberes, expresiones e identidades que han sido históricamente excluidas. Esta perspectiva es relevante porque permite imaginar museos más incluyentes, capaces de recoger la diversidad de voces y construir narrativas culturales más amplias y representativas.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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