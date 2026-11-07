La investigación por el tiroteo ocurrido en la Plaza Mayor de Cracovia, Polonia, tomó un nuevo giro luego de que las autoridades reportaran el hallazgo de tres cadáveres en la vivienda del presunto autor del ataque, que dejó seis personas muertas y 15 heridas el sábado 7 de noviembre de 2026.

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(Vea también: Tiroteo en Polonia dejó 6 muertos y 15 heridos: atacante disparó desde un vehículo en una plaza turística)

Los cuerpos encontrados en el domicilio corresponden a dos mujeres y un hombre. Según las autoridades, existen indicios de que las víctimas serían integrantes de la familia cercana del sospechoso. Sin embargo, sus identidades y las circunstancias de sus muertes deberán esclarecerse durante la investigación.

Tiroteo en Cracovia dejó seis muertos y 15 heridos

El ataque ocurrió en el centro histórico de Cracovia, cuando un hombre abrió fuego contra personas que se encontraban en la Plaza Mayor, uno de los principales puntos turísticos de la ciudad.

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Las autoridades polacas identificaron al presunto responsable como un ciudadano polaco de 24 años. De acuerdo con los reportes oficiales, el hombre habría actuado solo y fue interceptado por agentes de la Policía, quienes le dispararon antes de detenerlo.

El sospechoso resultó herido y fue trasladado a un centro médico, donde recibió atención quirúrgica. Actualmente permanece bajo custodia policial mientras avanzan las pesquisas para establecer las circunstancias del ataque y determinar si tuvo algún colaborador.

🔴 ÚLTIMA HORA | La policía polaca encuentra tres cadáveres en el domicilio del autor del tiroteo en el centro de Cracovia https://t.co/cWWcPfqTti https://t.co/i4YgkJRe5i — EL PAÍS (@el_pais) November 7, 2026

Autoridades investigan posible influencia de ideología de extrema derecha

Las autoridades señalaron que existen indicios de que el atacante estaba influenciado por ideas radicales y de extrema derecha.

También reportaron el hallazgo de armas y municiones en el vehículo utilizado durante el tiroteo. No obstante, el motivo definitivo del ataque continúa bajo investigación.

La intervención de los uniformados fue destacada por funcionarios polacos. Según los reportes oficiales, los primeros disparos de la Policía contra el sospechoso se produjeron pocos minutos después de recibir el reporte del incidente.

Polonia decretó luto nacional

Tras la tragedia, Polonia anunció dos días de luto nacional, correspondientes al 8 y 9 de noviembre.

Por su parte, las autoridades de Cracovia también declararon un periodo de duelo en la ciudad, mientras los organismos de seguridad y los equipos de investigación continúan trabajando tanto en el lugar del tiroteo como en la vivienda del sospechoso.

El hallazgo de los tres cuerpos en el domicilio del presunto atacante añade nuevas preguntas a un caso que conmocionó a Polonia y que sigue bajo investigación.

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