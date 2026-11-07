La reina Letizia de España llamó la atención por la manera en que recibió a los asistentes a un encuentro celebrado el jueves 5 de noviembre de 2026 en el Palacio Real de El Pardo, en Madrid. La monarca comenzó su intervención con un “Buenos días y bienvenidas”, aunque entre las personas presentes también había hombres.

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La propia reina explicó la elección de sus palabras: “Utilizo un femenino plural acogedor en el que está incluido todo el mundo, pero por supuesto también el primer caballero de Costa Rica y el esposo del canciller venezolano”.

Con esa aclaración, Letizia hizo referencia a Jeffry Mauricio Umaña Avendaño, esposo de la presidenta costarricense Laura Fernández, y a Luis Farías, esposo del canciller venezolano Oliver Blanco.

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El saludo se produjo durante una jornada organizada para los acompañantes de los jefes de Estado y de Gobierno que participaron en la XXX Cumbre Iberoamericana. La reunión contó principalmente con primeras damas y otros representantes que viajaron junto a las delegaciones.

¿Por qué la reina Letizia utilizó el femenino plural?

La expresión de Letizia llamó la atención porque en español existe una convención gramatical para dirigirse a grupos integrados por hombres y mujeres: el masculino plural funciona como género no marcado y puede incluir a ambos.

Así lo explica la Real Academia Española (RAE), que señala que el masculino gramatical puede referirse a grupos mixtos, independientemente de la proporción de hombres y mujeres que los integren.

Por eso, en un saludo dirigido a un grupo mixto, la fórmula habitual sería “bienvenidos”. Sin embargo, Letizia optó deliberadamente por “bienvenidas” y explicó que su intención era incluir a todas las personas presentes.

Su expresión, “femenino plural acogedor”, no corresponde a una nueva regla gramatical ni sustituye la convención académica. Se trató de una elección comunicativa de la monarca para una ocasión en la que las mujeres eran mayoría.

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