Por: CENET

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El Congreso de Paraguay tomó una decisión histórica al destituir a Santiago Peña de la Presidencia, en un contexto marcado por la emergencia financiera causada por la intervención de Ueno Bank. Según la información citada por diferentes medios paraguayos, el Senado encontró a Peña culpable de mal desempeño en sus funciones y aprobó su destitución con 44 votos, mientras hubo una ausencia en la votación. Esta medida convierte a Peña en el segundo presidente de la era democrática paraguaya en ser removido mediante juicio político, después de Fernando Lugo.

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El detonante de la crisis fue la intervención de Ueno Bank por el Banco Central del Paraguay, argumentando que la entidad tenía serios problemas de solvencia y se encontraba por debajo de los estándares requeridos para operar. Según las fuentes, Ueno Bank atendía cerca de tres millones de usuarios y manejaba una proporción relevante de las transacciones digitales y comerciales del país. La medida dejó a miles de clientes sin acceso inmediato a sus ahorros ni a otros servicios financieros, lo cual alimentó la presión social y política contra el gobierno.

El vicepresidente Pedro Alliana asumió como presidente tras la destitución, con el deber de completar el mandato hasta agosto de 2028. La crisis se vio agravada porque, antes de la votación, Peña presentó su renuncia. Sin embargo, el Congreso decidió seguir adelante con el juicio político y desestimó la renuncia, impidiéndole así adquirir la condición de senador vitalicio, que otorga ciertas garantías y protecciones institucionales en Paraguay.

La Fiscalía también involucró a Peña en investigaciones relacionadas con la situación de Ueno Bank, según reportan medios locales. El proceso político consideró acusaciones de supuestos conflictos de interés, insuficiente supervisión del sistema financiero y el uso de fondos públicos depositados en la entidad. Sectores críticos argumentan que la crisis desplomó la confianza en las finanzas nacionales y golpeó duramente tanto a ahorradores como a organismos públicos involucrados.

Las repercusiones de la crisis se han sentido en las calles de Asunción y otras ciudades, donde manifestantes exigen claridad y recuperación de sus recursos, mientras aguardan una posible intervención del Fondo de Garantía de Depósitos. El país, ahora bajo la presidencia de Alliana, enfrenta la doble tarea de recuperar la credibilidad institucional y estabilizar una economía golpeada por uno de los mayores escándalos financieros recientes.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué fue destituido el presidente Santiago Peña de Paraguay?

Santiago Peña fue destituido por el Congreso de Paraguay tras un juicio político que lo declaró culpable de mal desempeño en sus funciones. Esta decisión se dio en el contexto de una grave crisis financiera y política, causada por la intervención de Ueno Bank, una de las mayores entidades bancarias del país, afectando la confianza en el sistema financiero y perjudicando a millones de clientes y organismos públicos.

¿Qué es el Fondo de Garantía de Depósitos y cuál es su papel en la crisis de Ueno Bank?

El Fondo de Garantía de Depósitos es un mecanismo destinado a proteger los ahorros de los depositantes ante la quiebra o intervención de una entidad financiera. En la crisis de Ueno Bank, ciudadanos y ahorradores solicitan la intervención de este fondo para asegurar la recuperación parcial de sus recursos bloqueados tras el congelamiento de la entidad bancaria.

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