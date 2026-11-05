Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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Paraguay enfrenta una crisis política y financiera sin precedentes, tras la renuncia del presidente Santiago Peña el jueves 5 de noviembre de 2026. La situación se intensificó debido al escándalo de Ueno Bank, institución financiera cuya debacle privó del acceso a sus ahorros a cerca de 2,9 millones de usuarios. A pesar del impacto de la renuncia, la salida de Peña no se formalizó de inmediato, pues la Cámara de Diputados, en una sesión en la que estuvieron presentes 78 legisladores, aprobó por unanimidad abrir un juicio político en su contra y remitió el caso al Senado, quien tendrá la última palabra sobre el procedimiento y la condición jurídica de Peña.

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El presidente renunció a través de un mensaje audiovisual, en el que argumentó que su decisión buscaba proteger la estabilidad del país, la paz social y las instituciones democráticas. De acuerdo con el comunicado, también manifestó su compromiso con los ciudadanos afectados por la crisis bancaria y exigió que se garantizara la devolución de su dinero. Su salida se produjo después de perder el respaldo del Partido Colorado, su propio grupo político, cuyos representantes apoyaron el inicio del proceso político, motivados por cuestionamientos sobre la gestión de la emergencia bancaria y potenciales conflictos de interés vinculados con el grupo empresarial asociado a Ueno Bank.

Horacio Cartes, expresidente y figura de peso en el Partido Colorado, fue clave al manifestar su apoyo al proceso en contra de Peña. La decisión de continuar con el juicio político, aún después de la renuncia, demuestra la gravedad de la situación institucional y la presión existente en las estructuras de poder. Ahora, el Senado debe decidir si acepta la renuncia o prosigue con el juicio político, lo que tendrá efectos directos sobre el futuro legal y la eventual condición de senador vitalicio de Peña.

En caso de una vacancia definitiva, la Constitución de Paraguay —según el artículo 234— establece que el vicepresidente asume el cargo, lo que señala a Pedro Alliana como el principal candidato para ocupar la Presidencia hasta agosto de 2028. La Cámara de Diputados ya descartó vincularlo al juicio político, despejando así el camino para una eventual sucesión, aunque esta aún depende de la resolución del Senado sobre la renuncia de Peña. Toda esta crisis institucional tiene su raíz en los problemas de solvencia de Ueno Bank, entidad intervenida por el Banco Central de Paraguay, que generaron protestas ciudadanas y una fractura en el oficialismo.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuál es el papel del Senado de Paraguay en la renuncia y juicio político de Santiago Peña?

El Senado de Paraguay es clave para determinar el destino de Santiago Peña, ya que debe decidir si acepta su renuncia o si continúa con el juicio político aprobado por la Cámara de Diputados. Esta decisión influirá tanto en el futuro jurídico del mandatario como en su posible condición de senador vitalicio, además de incidir directamente en la sucesión presidencial.

¿Qué originó la crisis bancaria de Ueno Bank en Paraguay y cómo impactó al Gobierno?

La crisis de Ueno Bank se originó cuando la entidad enfrentó problemas de solvencia, lo que llevó a su intervención por parte del Banco Central de Paraguay. Este hecho dejó a millones de usuarios sin acceso a sus recursos, provocó protestas y críticas al manejo gubernamental de la situación y desembocó en un debilitamiento político que culminó con la renuncia y juicio político al presidente Santiago Peña.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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