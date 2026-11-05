Por: Noticiero 90 minutos

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El gobierno de Tailandia ha tomado la decisión de revertir parcialmente la flexibilización de visados que puso en marcha a mediados de 2024. Esta nueva medida elimina, de manera inmediata, la posibilidad de entrada sin visa para ciudadanos de 33 países. Entre las naciones latinoamericanas más afectadas destacan Colombia, México, Panamá y Uruguay, cuyos ciudadanos deberán ahora gestionar un visado formal ante las representaciones consulares correspondientes antes de su ingreso a suelo tailandés. Así lo informaron las autoridades en anuncios oficiales, reiterando que los cambios tienen efecto inmediato y que la lista completa de los países afectados puede ser consultada en el portal web oficial de inmigración tailandesa.

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Antes de este cambio, el esquema de exención permitía a los ciudadanos de estos países ingresar sin mayores trámites previos. Sin embargo, con la reforma, estos viajeros pierden tal facilidad, y se requiere cumplir procedimientos administrativos adicionales. Según lo detallado, la reestructuración migratoria afecta también a otras 60 naciones que continuarán teniendo exención de visado, aunque bajo condiciones menos favorables: el tiempo máximo de permanencia sin visa se redujo de 60 a solo 30 días para estados como Estados Unidos, Japón, India y Reino Unido. De este modo, la política migratoria tailandesa restringe de manera significativa un beneficio que hasta hace poco abarcaba a 93 países, limitando los plazos de estadía y excluyendo por completo a otros del listado.

De acuerdo con portavoces del gobierno, la principal intención tras esta reforma es contener los abusos que se venían presentando en el régimen de libre entrada. Las autoridades de Bangkok señalan que buscan controlar la permanencia irregular de viajeros que sobrepasan los tiempos permitidos y combatir la proliferación de actividades laborales no autorizadas, un fenómeno recurrente en los últimos años. También, en línea con estas acciones, se han acelerado los procesos de deportación para extranjeros que incumplen las normativas locales.

No obstante, el endurecimiento migratorio no se aplicará de forma uniforme en todo el continente americano. Los ciudadanos de Argentina, Brasil, Chile y Perú quedan eximidos de los nuevos requisitos, amparados por acuerdos bilaterales que les permiten continuar visitando Tailandia sin visa por hasta 90 días. Estas resoluciones, según fuentes gubernamentales, permanecen vigentes y no se verán afectadas por la reforma anunciada.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son los documentos que exigen para viajar a Tailandia tras las nuevas restricciones?

Luego de la decisión oficial de Tailandia, los ciudadanos de Colombia, México, Panamá, Uruguay y otras naciones afectadas deberán tramitar un visado formal en las autoridades consulares del país antes de viajar. Solo quienes pertenecen a países con acuerdos especiales, como Argentina, Brasil, Chile y Perú, mantienen facilidades para ingresar sin este documento específico.

¿Por qué el gobierno de Tailandia decidió endurecer su política migratoria?

Según voceros gubernamentales citados en el artículo, el endurecimiento responde a la urgente necesidad de controlar abusos en el régimen de libre entrada, incluyendo la presencia de extranjeros que permanecen ilegalmente y la realización de actividades laborales sin los permisos requeridos. Esta decisión se tomó con el fin de ordenar el flujo migratorio y mantener el respeto a las regulaciones locales.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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