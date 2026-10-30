Por: Noticiero 90 minutos

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La Catrina, reconocida como uno de los símbolos más representativos de la cultura mexicana, es también la figura central en la conmemoración del Día de Muertos. Este personaje, que se muestra habitualmente como una calavera femenina con un llamativo sombrero y vestimenta elegante, encarna la particular manera en que en México se concibe la muerte: una etapa inevitable que se honra, se festeja e incluso se mira con humor y respeto. De acuerdo con la información publicada por Noticiero 90 Minutos, el origen de esta icónica imagen se remonta a 1912, cuando José Guadalupe Posada, un destacado caricaturista mexicano, realizó un grabado titulado “La Calavera Garbancera”.

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Posada creó la ilustración como una crítica social. En ese entonces, el término “garbanceros” se utilizaba para referirse de forma despectiva a las personas de ascendencia indígena que renegaban de sus raíces y buscaban emular las costumbres de la aristocracia europea. De esta forma, el mensaje de Posada era claro: sin importar el estatus social, la riqueza o la apariencia, todos los seres humanos enfrentan el mismo destino, ya que la muerte no discrimina y termina por igualar a todos.

Años después, el muralista Diego Rivera dio un nuevo significado y mayor proyección a la figura de la catrina en su mural “Sueño de una tarde dominical en la Alameda Central”, de 1947. En esta obra, Rivera representó a la calavera de cuerpo entero, luciendo un atuendo característico de la alta sociedad de la época porfiriana. Además, le otorgó el nombre de “La Catrina”, que en ese contexto era un término que designaba a hombres y mujeres elegantes de alta alcurnia. Según explica Noticiero 90 Minutos, esta transformación consolidó a la catrina como un emblema visual y cultural.

En tiempos recientes, la catrina ha trascendido las expresiones artísticas para convertirse en parte activa de la tradición del Día de Muertos. Durante el primero y dos de noviembre, miles de personas alrededor del mundo pintan sus rostros con diseños que evocan calaveras, portan vestidos tradicionales e incluso desfilan para recordar a sus seres queridos. Así, la catrina continúa recordando que la muerte, más que un punto final, es una oportunidad para rendir homenaje y celebrar la memoria.

¿Cuál es el significado social de La Catrina en el Día de Muertos?

El significado social de la catrina radica en su capacidad para simbolizar que la muerte no discrimina entre clases sociales o riquezas, según lo representó José Guadalupe Posada y posteriormente Diego Rivera. En el contexto del Día de Muertos, la catrina representa una mirada festiva y reflexiva sobre la muerte, invitando a honrar y recordar a los seres queridos con respeto y alegría.

¿Qué significa el término “garbancero” en el origen de La Catrina?

El término “garbancero” se empleaba de manera despectiva para referirse a personas de origen indígena que negaban sus raíces culturales y buscaban imitar las costumbres de la aristocracia europea. Así, en el grabado de José Guadalupe Posada, la calavera garbancera representa la sátira hacia esa actitud, recordando que ante la muerte, todas las diferencias se desvanecen.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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