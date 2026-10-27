La presentadora peruana Laura Bozzo continúa hospitalizada en Ciudad de México debido a una neumonía que ha complicado su recuperación. La conductora, de 74 años, permanece en la unidad de cuidados intensivos (UCI), después de ser trasladada desde Acapulco para recibir atención médica especializada.

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Según recogió Semana, los problemas de salud de Bozzo comenzaron a mediados de octubre, cuando presentó fuertes dolores abdominales relacionados con una úlcera duodenal perforada. La complicación requirió una cirugía de urgencia y posteriormente fue trasladada a la capital mexicana para continuar con su tratamiento.

Aunque su evolución ha mostrado algunos avances, la infección pulmonar sigue siendo motivo de preocupación. Durante el programa mexicano ‘Hoy’, la periodista Martha Figueroa entregó detalles sobre el estado de la presentadora y explicó que la neumonía todavía persiste.

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“Aunque hay una mejoría muy leve, la neumonía continúa”, señaló Figueroa al referirse a la condición médica de Bozzo, según la información publicada por Semana.

Entre los aspectos favorables mencionados durante la emisión está la estabilidad de su frecuencia cardíaca. Además, de acuerdo con los reportes difundidos en el programa, no ha sido necesario volver a intubarla. Sin embargo, la presentadora continúa bajo vigilancia médica y todavía no se ha informado cuándo podría abandonar el hospital.

Desmienten rumor sobre supuesta muerte de Laura Bozzo

En medio de la preocupación por su estado de salud, también circularon versiones en redes sociales que aseguraban que la conductora había muerto en México. La información fue desmentida por personas de su entorno, que aclararon que permanece hospitalizada.

El diario El Tiempo recogió información sobre la desmentida de esos rumores y las novedades conocidas sobre la salud de Bozzo. Las publicaciones falsas aumentaron la incertidumbre entre sus seguidores, pendientes de noticias sobre la evolución de la presentadora.

Por su parte, su expareja sentimental, Cristian Zuárez, ha estado atento a su situación y ha pedido que sus seguidores oren por su recuperación, según reportes de medios de comunicación. Mientras tanto, no se ha anunciado una fecha para su salida de la UCI ni un plazo concreto para superar la neumonía.

Laura Bozzo alcanzó reconocimiento internacional con ‘Laura en América’, programa con el que consolidó su trayectoria en la televisión hispanoamericana. Por ahora, la atención sigue puesta en su evolución médica, mientras sus familiares, allegados y seguidores esperan nuevas noticias sobre su recuperación.

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