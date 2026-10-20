La preocupación por el estado de salud de Laura Bozzo continúa entre sus seguidores, luego de que se conociera que la presentadora peruana tuvo que ser hospitalizada de urgencia en el Hospital General de México, en Ciudad de México, por complicaciones relacionadas con una úlcera gástrica.

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Según información divulgada por el programa mexicano Venga la Alegría, del canal Azteca Uno, la conductora permanece en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), donde recibe atención especializada debido a las complicaciones médicas que ha presentado.

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La periodista Elizabeth Curiel fue la encargada de dar a conocer nuevos detalles sobre el caso. Durante una emisión del programa, aseguró que tuvo acceso a un documento con los resultados de los exámenes médicos practicados a Bozzo, en el que se describirían varias afectaciones que requieren seguimiento por parte del equipo médico.

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De acuerdo con el reporte, la presentadora habría sufrido un choque séptico y posteriormente habría sido diagnosticada con hipertensión pulmonar. Además, permanece intubada y bajo ventilación mecánica.

¿Qué complicaciones de salud tendría Laura Bozzo?

En su intervención en Venga la Alegría, Elizabeth Curiel explicó que los resultados médicos describirían un panorama delicado, pese a que la lesión abdominal que motivó la intervención quirúrgica habría sido corregida.

“En este estudio se observa que ya no existe lesión abdominal, porque en la operación que le hicieron en Acapulco fue cerrada esa úlcera”, explicó la periodista al referirse al documento que aseguró haber consultado.

Sin embargo, el informe mencionado por el programa también señalaría otras complicaciones que afectan diferentes órganos.

Entre las condiciones reportadas se encuentran:

Neumonía.

Un episodio de colapso pulmonar.

Lesiones en las paredes de los bronquios.

Aumento del tamaño del corazón.

Presencia de algunos quistes en los riñones y el hígado.

Curiel también indicó que Bozzo se encuentra bajo ventilación mecánica y que el documento médico hace referencia al tubo endotraqueal, lo que evidenciaría que continúa intubada. Según la periodista, la presentadora llevaba cinco días en la UCI al momento de divulgarse esa información.

Es importante precisar que estos detalles fueron difundidos por el programa de televisión a partir del documento al que afirmó haber tenido acceso y no corresponden a un parte médico oficial publicado directamente por el hospital.

¿Qué dijo el representante de Laura Bozzo sobre su estado de salud?

Uno de los últimos pronunciamientos atribuidos a un representante de la presentadora se conoció el viernes 16 de octubre, cuando Aarón Guerrero habló con la prensa sobre su evolución.

En esa oportunidad, explicó que la situación seguía siendo grave, aunque estable, y pidió tranquilidad mientras Bozzo continuaba bajo supervisión médica.

“Va evolucionando, ya está un poco menos sedada. Lo único que les pido es calma”, manifestó Guerrero, según las declaraciones difundidas por medios de comunicación.

El representante también señaló que la conductora seguía inconsciente debido a las complicaciones que había presentado y recordó que la intervención de urgencia a la que fue sometida no había sido una cirugía menor.

“Quiero que entiendan que no fue una cirugía menor a la que se sometió de emergencia (…). El diagnóstico sigue siendo el mismo: está grave, pero estable”, agregó.

Estas declaraciones ofrecieron un panorama sobre su condición en ese momento, aunque no permiten establecer por sí solas cuál es su evolución médica posterior.

Ante la preocupación que ha generado la hospitalización de la conductora, Venga la Alegría intentó comunicarse con sus familiares para obtener información adicional sobre su condición. Sin embargo, de acuerdo con lo informado por el programa, las hijas de Bozzo no habían ofrecido declaraciones públicas sobre la situación.

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Mientras tanto, la atención se mantiene centrada en su evolución clínica y en las complicaciones que, según los reportes televisivos, han requerido que permanezca en cuidados intensivos.

Por ahora, la información conocida apunta a que Laura Bozzo atravesaba un cuadro de salud delicado después de la emergencia relacionada con la úlcera gástrica. No obstante, para establecer su estado actual es necesario contar con una actualización médica o una declaración reciente de sus representantes o familiares.

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