La muerte del cantante, compositor y pianista venezolano Gustavo Ormo, conocido artísticamente como Gus Ormo, es investigada por las autoridades de Florida, Estados Unidos, luego de que su cuerpo fuera encontrado en la piscina de su vivienda. El artista fue hallado sin vida el viernes 16 de octubre en Weston, en el sur del estado, y las circunstancias del caso fueron calificadas como sospechosas por la Oficina del Sheriff del Condado de Broward.

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De acuerdo con los reportes publicados por medios como People y Univision, los agentes recibieron una alerta sobre un posible ahogamiento alrededor de las 9:00 de la mañana. Los equipos de emergencia llegaron a la residencia, ubicada en Quail Roost Drive, y encontraron al músico flotando boca abajo en la piscina. Su fallecimiento fue confirmado en el lugar.

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Uno de los elementos que llamó la atención de los investigadores fue la presencia de una cuerda larga que se extendía desde la terraza hacia el interior de la piscina. Según información difundida por medios locales, las comunicaciones de emergencia describieron el cuerpo como atado, aunque las autoridades no habían confirmado públicamente ese detalle ni explicado si la cuerda estaba relacionada con la muerte. La causa del fallecimiento seguía pendiente de esclarecimiento.

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La hermana del artista, Antonieta Ormo, confirmó su muerte y manifestó que la familia desconoce qué ocurrió. De acuerdo con registros públicos citados por CBS Miami, el músico era propietario de la vivienda desde hacía varios años y residía en el sur de Florida, donde trabajaba en sus proyectos musicales con la intención de consolidar su carrera dentro de la industria latina.

¿Quién era Gus Ormo?

Gus Ormo era oriundo de Maracaibo, Venezuela, y desarrolló una propuesta musical marcada por el romanticismo, la poesía y la balada pop. Su repertorio incluyó canciones como 100 Suspiros, Amarte, Indomable y 7 Notas. En 2020 publicó el álbum Indomable y, posteriormente, trabajó en Alquimia, una producción de nueve temas que fusionaba la balada romántica con otros ritmos.

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En 2026, el músico también presentó Ágape, un proyecto instrumental que destacó su faceta como pianista. Su carrera combinó la composición, la interpretación y la escritura de letras inspiradas en los sentimientos y las relaciones humanas. Mientras seguidores y allegados lamentan su muerte, las autoridades del condado de Broward continúan investigando lo ocurrido en su residencia, sin que la información consultada permita establecer una causa definitiva o confirmar la participación de terceros.

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