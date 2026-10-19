Por: El Espectador

El Espectador es el periódico más antiguo del país, fundado el 22 de marzo de 1887 y, bajo la dirección de Fidel Cano, es considerado uno de los periódicos más serios y profesionales por su independencia, credibilidad y objetividad. Visitar sitio

La adaptación de la película al teatro fue un reto que exigió creatividad y análisis profundo del lenguaje artístico. De acuerdo con la entrevista publicada por El Espectador, quien asumió la tarea conocía el esfuerzo que implicaba trasladar la historia de cuatro hombres, especialmente uno de ellos sumido en una crisis de la mediana edad, del plano cinematográfico al escénico. Aunque el entrevistado tenía una amplia experiencia como dramaturgo, reconoció que en el teatro el resultado final no se puede prever desde las primeras etapas. Se necesitó encontrar respuestas propias para convertir elementos fílmicos en recursos teatrales, reconociendo que nunca se trató de una simple repetición, sino de otorgar una identidad autónoma y artística a la versión escénica.

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En esta historia, la amistad es un eje central. Según el testimonio recogido por El Espectador, todo comienza cuando Martin, personaje interpretado en la versión fílmica por Mads Mikkelsen, utiliza un experimento con el alcohol como posible salida a la profunda crisis que atraviesa. Este recurso revela que no está solo: todos sus amigos viven crisis similares propias de la mediana edad. El grupo experimenta momentos de alegría, entusiasmo y conexión, cantando y debatiendo temas filosóficos, envalentonados por el alcohol. Sin embargo, el espejismo se desvanece y el experimento se lleva al extremo, cruzando límites irreversibles. Cuando deciden abandonarlo, Martin afronta profundas pérdidas: su familia se desintegra, sus hijos y esposa se alejan, lo que suma desesperanza a su situación.

El relato, sin embargo, no rehúye la tragedia pero se esfuerza por resguardar una chispa de esperanza. El Espectador subraya la muerte trágica de Tommy, quien muere ahogado, impregnando la obra de melancolía. Pese a la adversidad, el equipo creativo procuró conservar un mensaje positivo y sembrar esperanza en el desenlace tanto en la película como en la puesta en escena, buscando que el público, especialmente los jóvenes, no se quedara únicamente con el drama.

Respecto a la presentación de la obra danesa en Colombia, el entrevistado reconoció diferencias culturales, como la relación de los jóvenes frente al alcohol. Destacó la necesidad de hallar puntos de identificación entre el montaje y el público colombiano, comprometiéndose así con un teatro capaz de conectar emociones más allá de la palabra y las fronteras. En su perspectiva, el teatro, incluso frente a la tecnología y plataformas como Netflix, mantiene su vigencia porque el acto de presenciar en vivo a los artistas sigue siendo una experiencia insustituible. Finalmente, reafirma la universalidad del arte y la búsqueda de sentido como motor vital.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo fue el proceso de adaptación de la película al teatro según el equipo creativo?

El proceso exigió trasladar la esencia de la historia a un lenguaje propio del teatro, evitando una copia literal de la película. Según El Espectador, el equipo se enfocó en buscar soluciones creativas para las diferencias entre cine y teatro, logrando que la obra tenga su identidad única, centrada en la crisis de la mediana edad de los personajes y el vínculo de amistad entre ellos.

¿Por qué la esperanza sigue siendo un mensaje fundamental en la obra a pesar de la tragedia?

A pesar de la muerte de uno de los personajes y el dolor de las crisis personales, los creadores priorizaron dejar una nota de esperanza. Como relata El Espectador, el propósito fue ofrecer al público, especialmente a los jóvenes, la posibilidad de encontrar sentido y entusiasmo en la vida, más allá del sufrimiento retratado en la historia.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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