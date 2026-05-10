La celebración del Día de la Madre en la Unidad de Protección Integral (UPI) La Rioja, en Bogotá, terminó convertida en un nuevo episodio de tensión alrededor de la comunidad Emberá asentada en ese lugar. La Secretaría Distrital de Integración Social reveló que durante la jornada fueron encontrados varios menores de edad consumiendo alcohol y, entre ellos, una adolescente de 13 años en evidente estado de embriaguez.

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Según informó la entidad, la situación fue detectada por equipos territoriales que hacían presencia en el lugar y que, además, evidenciaron riñas, altos niveles de consumo de licor entre adultos y escenarios que ponían en riesgo a niños y adolescentes que permanecían en la UPI.

De acuerdo con el Distrito, el caso que más preocupación generó fue el de la menor de 13 años, pues al intentar contactar a su núcleo familiar encontraron que su madre también estaba bajo efectos del alcohol y, además, no autorizó la valoración médica de la adolescente.

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Ante ese panorama, las autoridades activaron una contingencia especial con apoyo de la Policía de Infancia y Adolescencia y del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF). Como resultado, 52 menores Emberá fueron trasladados a centros de protección temporal mientras se supera la situación de riesgo detectada.

Los niños y adolescentes fueron llevados a los Centros Amar de Bosa, Corabastos y Mártires II, donde permanecerán mientras avanzan conversaciones entre las familias y las autoridades distritales para garantizar condiciones adecuadas de bienestar y protección.

La Secretaría de Integración Social hizo además un llamado a la comunidad Emberá para evitar situaciones relacionadas con violencia intrafamiliar, riñas y consumo de alcohol por parte de menores, advirtiendo que este tipo de conductas comprometen seriamente la integridad de los niños.

El secretario de Integración Social de Bogotá, Roberto Angulo, también reaccionó públicamente al caso y recordó que la protección de los menores está por encima de cualquier otra consideración. A través de su cuenta de X, insistió en que el cuidado de los niños es una obligación constitucional.

El episodio ocurre apenas días después de otro hecho registrado en la misma UPI La Rioja. El pasado 4 de mayo, dos funcionarias de la Secretaría denunciaron agresiones por parte de integrantes de la comunidad Emberá, presuntamente bajo efectos del alcohol.

Según el reporte oficial, una de las funcionarias habría sido víctima de tocamientos indebidos durante un cambio de turno del equipo profesional que trabajaba en el lugar. Posteriormente, cuando el grupo intentó retirarse de la unidad, otro hombre habría reaccionado violentamente y causado heridas leves a otra trabajadora del Distrito.

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La situación obligó a pedir apoyo de la Policía para controlar el orden y activar protocolos de seguridad que permitieran proteger al personal de la entidad. Entretanto, desde la Secretaría reiteraron su rechazo frente a cualquier acto de violencia contra funcionarios públicos y señalaron que seguirán trabajando para proteger tanto a los menores como a sus equipos en terreno.

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