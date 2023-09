Laura Bozzo famosa conductora peruana, es uno de los personajes favoritos del show ‘Gran Hermano VIP‘ gracias a su manera tan directa de decir lo que piensa y siente, pero ahora ha sufrido un terrible incidente dentro del programa que ha dejado a todos sorprendidos.

Ha sido gracias a las redes sociales que se compartió un video en el que Laura Bozzo no alcanzó a llegar al inodoro de la casa y para sorpresa de todos tuvo que buscar la manera de hace sus necesidades, lamentablemente la manera que eligió no fue la mejor.

Laura Bozzo se hace del baño encima

En el clip compartido en las redes sociales, se puede observar a varios participantes del reality preguntándose quien se hizo del baño en piso: “está lleno de caca, está lleno de caca” comentan algunos de los compañeros de Laura Bozzo.

Laura explicó lo sucedido y sus compañeros mostraron empatía, señalando que debía limpiar y que no habría mayor problema; incluso algunos señalaron que a cualquiera le podría pasar: “a todos nos puede pasar, pero se limpia y ya está”, respondió su amiga.

Por otro Bozzo comentó que no pudo quitarse el vestido y la situación se salió de control, aclarando que no ensució nada de su ropa, algo que provocó algunas risas entre sus seguidores. “No me podía quitar el vestido, pero la ropa no la ensucié” dijo Laura Bozzo.

Laura Bozzo no llegó al inodoro y cagó todo el baño en el Gran Hermano VIP pic.twitter.com/tk4Z8XEqTV — Real Time (@RealTimeRating) September 29, 2023

