La vedette cubana Niurka Marcos ha sido objeto de controversia debido a sus supuestos lazos con narcotraficantes y celebridades mexicanas. Después de llegar a la Ciudad de México, Niurka reconoció haber colaborado con líderes del crimen organizado, afirmando que su relación con ellos era solo laboral, sin embargo, esto no evitó que recibiera regalos ostentosos.

En los últimos días, la publicación del libro de la periodista Anabel Hernández “Las señoras del narco: Amar en el infierno” ha causado un gran revuelo en el país debido a la revelación de los supuestos lazos entre narcotraficantes y figuras públicas mexicanas.

En medio de esta controversia, Niurka Marcos tomó la decisión de discutir su experiencia personal y aclarar su relación con líderes del narcotráfico. La vedette dijo que es normal que un artista trabaje con personas que están involucradas en actividades ilegales porque es parte de su trabajo.

Niurka dijo que, al igual que su colega Paty Navidad, ella también aceptó hacer shows para criminales organizados sin saber que eran para ellos. Sin embargo, insiste en que esto no implica que haya tenido conexiones directas con ellos fuera de su ámbito laboral. Los artistas, según Marcos, están acostumbrados a hacer presentaciones en diferentes lugares y no se concentran en investigar a las personas que los contratan.

“¿A mí? Lindo, yo he conocido hasta la abuelita de la familia, la tía, pero a mí no me interesa la persona a qué se dediquen a mí me interesa que es un lugar abierto, un antro al que fui a trabajar, la gente me va a saludar y me transmite su cariño, eso no lo puede evitar nadie porque eso es educación, respeto y la parte humana del comportamiento natural de cualquier ser humano (…) Lindos, amables, respetuosos”, declaró la cubana.