En Emma y las Otras Señoras del Narco (2021), una investigación periodística de Anabel Hernández basada en testimonios de supuestos exguardias del capo, Galilea Montijo fue vinculada sentimentalmente con Arturo Beltrán Leyva por primera vez. En aquel momento, la presentadora de Televisa negó las acusaciones en su contra mediante un comunicado, sin embargo, después de aparecer en Las señoras del narco: amar en el infierno, adoptó una posición diferente.

La presentadora de televisión comenzó con una indirecta en contra de la periodista y su fuente de información, quien se identificó como Celeste, una presunta expareja del narcotraficante: Trabajé en el ámbito artístico durante treinta años sin descanso… y desde mis diez años ayudando a mi madre… Nadie puede hablar sobre la lucha constante.

“Sigo sin entender lo que cuesta tener éxito, a lo que tú quieras llamarle éxito en la vida… Porque para mí el éxito es no deberle nada a nadie, dormir en paz, no hacerle daño a nadie, mirar a quien sea con la frente en alto y estar rodeada de la gente que amo! Feliz noche. Gracias por leerme y estar siempre”, declaró la conductora.

Galilea Montijo refutó la idea de que sus bienes y fortunas fueran el resultado de una supuesta conexión con el ex líder del Cártel de los Beltrán Leyva.

Sus palabras no lograron calmar la situación, ya que se mantuvieron las críticas y comentarios negativos hacia él en las redes sociales. La situación empeoró cuando Anabel Hernández dio a conocer audios reveladores en una conferencia de prensa que realizó en la Biblioteca Vasconcelos de la Ciudad de México como prueba.

En un evento de moda reciente, rompió el silencio sobre las acusaciones de Celeste en su contra y calificó el trabajo de investigación de la periodista como un acto de chismes.

Esto fue lo que dijo Galilea sobre Anabel Hernández

“Me encanta… te juro que ya me da risa. Me encantaría que inventaran otro un chisme nuevo. Lo único que les puedo decir, para no entrar mucho en detalles, porque me queda claro que esa es la intensión de todo eso, que se de más chisme y más chisme, al cual ni voy a entrar ni voy a jugar”, comentó la conductora.