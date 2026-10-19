Por: Noticiero 90 minutos

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Honey Ordóñez, modelo colombiana nacida en San Andrés, logró un hito importante en su carrera al desfilar en uno de los eventos de moda más emblemáticos del mundo, el Victoria’s Secret Fashion Show 2026. La cita se desarrolló en California, Estados Unidos, el domingo 18 de octubre, y puso en vitrina global a nuevas figuras del modelaje internacional. De acuerdo con la información publicada por Noticiero 90 Minutos, Ordóñez destacó en el segmento PINK, que corresponde a la línea juvenil de la reconocida marca estadounidense.

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El desfile no solo fue relevante por la calidad de las modelos y la producción, sino por el hecho de que Ordóñez se convirtió en la segunda colombiana en pisar la pasarela de Victoria’s Secret, tras Valentina Castro, quien había debutado en la edición anterior, en 2025. Este hecho representa un avance para la presencia colombiana en escenarios de alto impacto en la industria internacional.

Durante el evento, Ordóñez lució un conjunto en tonos lila conformado por una chaqueta corta de textura afelpada y accesorios plateados. Su paso coincidió con la actuación musical del grupo KATSEYE, que interpretó la canción ‘Pinky Up’, creando una atmósfera juvenil y vanguardista; un momento resaltado por la marca en sus redes oficiales, según los reportes mencionados.

El talento de Honey Ordóñez no es nuevo en el circuito de la moda. Según informa Noticiero 90 Minutos, la modelo tiene raíces familiares colombianas y nicaragüenses, y ha trabajado con importantes marcas internacionales como Dior y Puma. Además, ha participado en pasarelas y colaboraciones en prestigiosas capitales como París, Milán, Londres y Nueva York, en donde ha consolidado su perfil como representante de la nueva generación de modelos latinoamericanas. Entre sus logros destaca una participación relevante en una presentación de Dior, lo que denota su versatilidad y proyección internacional.

Ordóñez compartió su emoción en redes sociales, celebrando formar parte de un espectáculo que reúne tanto a íconos del modelaje como a nuevos talentos. Esta aparición en el Victoria’s Secret Fashion Show suma un capítulo más a su carrera y representa un motivo de orgullo para la moda colombiana, posicionando el trabajo de modelos del país en vitrinas globales.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo fue la participación de Honey Ordóñez en el Victoria’s Secret Fashion Show 2026?

En el desfile realizado en California, Honey Ordóñez desfiló en la sección PINK de Victoria’s Secret, vistiendo un conjunto lila con chaqueta afelpada y accesorios plateados. Su aparición coincidió con la interpretación musical de KATSEYE. Esta participación la convirtió en la segunda colombiana en la historia del evento, destacando la relevancia de su presencia en este show.

¿Qué logros ha alcanzado Honey Ordóñez en la industria de la moda?

De acuerdo con Noticiero 90 Minutos, Honey Ordóñez ha colaborado con compañías internacionales como Dior y Puma, y ha desfilado en las principales capitales de la moda, incluyendo París, Milán, Londres y Nueva York. Su trayectoria incluye la participación en campañas y presentaciones de alto perfil, consolidando su reconocimiento en la industria.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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