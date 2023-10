Alecia Beth Moore, mejor conocida como Pink, una de las cantantes más importantes de los años dosmil, vuelve a ser noticia tras confesar en el programa de CBS, 60 Minutes, que consumía estupefacientes y que incluso hubo una vez en las que pasó por una sobredosis, experiencia que la marcó de por vida, dejando por completo el uso de las drogas para su uso recreativo.

¿Qué sucedió con Pink?

Según explica la bailarina y cantante de 44 años, el suceso que casi la lleva a la muerte se dio en su juventud, justo antes de que se le presentara la oportunidad de incursionar en el mundo de la música. “Estaba en una rave y sufrí una sobredosis. Había consumido éxtasis, polvo de ángel [fenciclidina], cristal, todo tipo de cosas. Luego se me fue. Mucho. Muchísimo”, recordó.

Después del incidente, un DJ le propuso abrirle un pequeño lugar para presentarse con la condición de que dejara de usar sustancias psicoactivas. “Vuelve mañana, te haré un hueco. Pero no puedes volver a tocar las drogas jamás”, le dijo el hombre que mezclaba en vivo para eventos de hip hop. Desde entonces no ha vuelto a ingerir narcóticos.

En el show también se refiere a su niñez, la cual estuvo llena de maltrato intrafamiliar, infortunio que terminó impulsándola a llevar malos hábitos desde su pre adolescencia. “Básicamente, crecí en un hogar donde cada día mis padres se gritaban el uno al otro, se tiraban cosas. Se odiaban. Empecé a tomar droga. Y a vender droga. Me echaron de mi casa y dejé la escuela. Estaba fuera de control”.

Esta no es la primera vez que a artista habla tan abiertamente de su vida privada, para ella siempre ha sido prioridad poder relatar con honestidad lo que ha vivido, quién es, porque significa conectarse con sus oyentes. “Creo que lo veo de una manera muy concreta. Si soy un misterio para ti, ¿Cómo vas a acabar conectando conmigo? Si soy una persona que está desesperada por conectar, ¿por qué me interesaría mantener el misterio? Quiero que sepas. Quiero que me conozcas”, explicó en el año 2012 para la revista Entertainment Weekly.

El carácter de Pink ha sido decisivo en su carrera musical. Las composiciones de sus canciones tocan temas difíciles como trastornos alimenticios, problemas disfuncionales y estándares estéticos. Su música ha evolucionado con ella y, aunque cada vez es menos combativa con lo que escribe, su fuerza se sigue irguiendo ante la adversidad. Tres Grammy, dos hijos, un matrimonio feliz y la construcción de sí misma como una mujer adulta, dan prueba de ello.

