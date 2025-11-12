El Teatro Colón será el escenario de una experiencia sensorial sin precedentes: ‘Pink Floyd: The Dark Side of the Moon — Colón Inmersivo’. Esta propuesta busca rendir homenaje a uno de los álbumes más emblemáticos de la historia del rock. El evento, impulsado por el Centro Nacional de las Artes Delia Zapata Olivella, ofrecerá una travesía sonora y visual que transforma el teatro en un universo paralelo donde convergen la música y la tecnología.

El espectáculo es una coproducción del Centro Nacional de las Artes Delia Zapata Olivella, Sonic Design y la banda Classicstone, reconocida por EMI Music como el tributo oficial en Colombia a Pink Floyd, Queen y The Beatles. Esta alianza une el talento técnico y artístico de tres referentes de la escena cultural para ofrecer una experiencia que trasciende el formato tradicional de concierto.

Show inmersivo de de Pink Floyd en el Teatro Colón / Ministerio de Cultura

Serán dos noches en las que el escenario del Colón se convertirá en un entorno envolvente gracias a un sistema de mapping 360°, proyecciones en alta definición, efectos visuales y un sonido inmersivo que acompañará la interpretación en vivo del álbum completo. Clásicos como ‘Time’, ‘Money’, ‘Us and Them’ y ‘Eclipse’ cobrarán nueva vida bajo un cielo de luces que evocará las atmósferas cósmicas del disco original.

La dirección técnica está a cargo de Sonic Design, un estudio pionero en experiencias multisensoriales en Colombia. Su equipo ha trabajado en proyectos destacados como La Casa Común y Jaguara Pensar Bonito, reconocidos por fusionar arte, sostenibilidad y tecnología. En esta ocasión, su propuesta busca envolver al público en una experiencia que traslade la esencia de ‘The Dark Side of the Moon’ a un espacio escénico patrimonial.

La iniciativa en definitiva es mucho más que un concierto: se trata de un ritual audiovisual que conecta generaciones a través de la memoria musical. ‘The Dark Side of the Moon’, lanzado en 1973, no solo marcó un hito en la historia del rock, sino que redefinió la manera de escuchar y percibir la música. Ahora, medio siglo después, el Teatro Colón invita al público a revivir esa emoción en un formato inmersivo que combina lo clásico y lo contemporáneo.

Cuándo y a qué hora es ‘The Dark Side of the Moon’ en el Colón

Esta joya arquitectónica de Bogotá y parte esencial del Centro Nacional de las Artes Delia Zapata Olivella, es un símbolo de la cultura nacional. Su participación en proyectos como este refuerza su compromiso con la innovación artística y la preservación del patrimonio. En esta ocasión, el coliseo se llenará de texturas, luces y sonidos que celebran la historia del rock en diálogo con las artes escénicas.

El público podrá asistir a las funciones el sábado 15 de noviembre a las 7:30 p. m. y el domingo 16 de noviembre a las 3:00 p. m. en el Teatro Colón del Centro Nacional de las Artes Delia Zapata Olivella. Para acceder a esta cita con el rock, los capitalinos podrán comprar sus entradas a través de Tu Boleta.

