En las últimas horas, la reconocida expresentadora de ‘Laura en América’ reapareció ante las cámaras para mostrar los resultados de su nuevo procedimiento estético, el cual se trataba de un levantamiento de piel facial mediante hilos.

(Vea también: La ‘Señorita’ Laura Bozzo y su irreconocible cambio físico: “Es un filtro, ¿verdad?”)

La comunicadora peruana, quien el pasado lunes 19 de agosto celebró sus 73 años, apareció en el programa ‘La mesa caliente’, de Telemundo, y descubrió su rostro en vivo para dejarle ver al público su nueva apariencia física.

“No me he cortado nada. Esto es un tratamiento rejuvenecedor donde te inyectan colágeno para activar […]. Recién se va a ver en una o dos semanas bien el resultado. Lo que yo me he hecho es ponerme los hilos debajo de la piel que te levantan el rostro y como verán mi frente… ¡No tengo una sola arruga en la frente!”, aseguró Laura Bozzo en el mencionado espacio.

Acá, el video donde mostró el antes y el después de su retoque estético:

En su relato, la presentadora señaló que no le gustaba lo que veía al verse en el espejo, ya que notaba sus ojos muy caídos. Para ella, eso era “horroroso”.

“Me dolió un poco porque yo no usé anestesia, o sea, solamente anestesia local. También me puse los dientes. Me estoy preparando para ‘La casa All-stars’ [programa similar a ‘La casa de los famosos’] el próximo año que va a ser la locura total”, agregó.

Entre otros detalles que entregó, Bozzo explicó que el procedimiento se lo hizo en Perú con su cirujano de confianza, Otto Cedrón. Además, dijo que su objetivo era verse unos años más joven sin transformar sus rasgos faciales.

“A mí eso de las artistas que se cambian la cara y después parecen otras personas, me parece horrible, no me gusta. Vean, cómo sin cirugía, tenía esos ojos hinchados de momia. Un monstruo parecía, horrenda”, señaló la presentadora.

Lee También

Por último, aseguró que todavía está en proceso de recuperación y que espera en 30 días ver su imagen completamente renovada.

Lee todas las noticias de entretenimiento hoy aquí.