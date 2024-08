Mónica Rodríguez, además de llevar muchos años como presentadora en Colombia, se ha destacado por ser muy activa en redes sociales, sobre todo con temas políticos, ya que no le da susto compartir sus pensamientos cuando lo siente pertinente.

Lo cierto es que ahora mostró su inconformidad con la manera en la que muchos creadores de contenido critican todo tipo de comidas, teniendo en cuenta que las redes sociales están inundadas de videos de personas mostrando el lado negativo de los alimentos.

Rodríguez subió el video con varios audios en donde se aparecen algunas personas diciendo que no se puede comer ni jamón, ni queso, ni huevo, ni leche, ni un banano, lo que le causó mucha indignación:

“A quién le hacemos caso, pues”, afirmó Rodríguez.

Y es que parece que sus seguidores la apoyan, ya que con tanto exceso de información por parte de diferentes internautas puede causar daño, puesto que muchos menores de edad ya tienen acceso a cientos de aplicaciones.

“Sí, muy cierto, comencé a seguir al doctor Bayter y quedo más confundida todavía”, “me mamé de tanta vaina, ya como de todo. Tanta influencia es lo que hace daño“,”a mí me da risa porque esos que dan esas recomendaciones creen que no se van a morir. Me parece que debe haber un equilibrio, pero satanizar todo tampoco es la idea. Ingiera o no esos alimentos, para dónde San Pedro vamos. Me voy feliz” fueron algunos comentarios por parte de los usuarios de Internet.

