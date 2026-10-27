Por: El Espectador

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David Silva Rojas, escritor peruano, emitió un comunicado en el que defendió la autoría absoluta de su novela Donde el agua trabaja, recientemente premiada por la editorial mexicana Almadía y ahora bajo sospecha de haber sido escrita con inteligencia artificial (IA). "Soy el autor de Donde el agua trabaja. Yo concebí, escribí y revisé esta novela. No utilicé herramientas de inteligencia artificial generativa para crearla, redactarla ni revisarla", afirmó Silva Rojas, citado por El Espectador.

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De acuerdo con lo expresado en su pronunciamiento, publicado el martes 27 de octubre, el proceso creativo de la novela nació de una investigación sobre las condiciones de vida de las personas que migran a Ica para trabajar en la agricultura. Silva Rojas relató que, mientras transcribía entrevistas, comenzó a escribir pequeños fragmentos en primera persona, reuniendo las experiencias y sensaciones recogidas en esos testimonios. Aquella decisión inicial de no escribir una novela oscila en contraste con el resultado final, pues la estructura narrativa y la construcción de la voz protagonista nacieron tras revisar esas notas y fragmentos.

Silva Rojas enfatizó su disposición a colaborar plenamente con la editorial. Explicó que ha estado reuniendo archivos que documentan su proceso de escritura, tales como versiones previas del manuscrito, su cuaderno de notas y materiales de investigación original. De acuerdo con el anuncio de la editorial Almadía, esta documentación integrará la "revisión detallada" del libro, cuyo resultado sigue pendiente tras la suspensión de actividades en torno al lanzamiento en España.

El 23 de octubre, la editorial mexicana comunicó públicamente que revisará la obra con "el cuidado que requiere una valoración que puedan afectar a una obra y a su autor", evitando conclusiones anticipadas. Esto se produjo tras la revelación en El País de que un programa llamado Pangram sugería que el 99 % del texto habría sido generado con IA. No obstante, Almadía y el propio escritor advierten que un resultado porcentual de una herramienta de detección no constituye, por sí solo, una prueba definitiva, y debe complementarse con otros elementos de análisis.

Silva Rojas reiteró su respeto al jurado conformado por Cristina Rivera Garza, Selva Almada y Mónica Ojeda, y subrayó la importancia de que la evaluación final esté fundada en hechos verificables, enfocándose tanto en la transparencia como en el respeto al proceso del premio que obtuvo.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué surgieron dudas sobre el uso de inteligencia artificial en 'Donde el agua trabaja'?

Las sospechas sobre el uso de inteligencia artificial en la novela de David Silva Rojas se originaron tras la publicación de un análisis del diario El País, en el que se mencionaba que el programa Pangram detectó que el 99 % del texto podría haber sido generado con inteligencia artificial. Sin embargo, tanto la editorial Almadía como el autor destacan que este tipo de herramientas no ofrecen pruebas concluyentes por sí solas, por lo que se ha iniciado una revisión detallada.

¿Qué pasos sigue la editorial Almadía tras la sospecha de IA en el libro premiado?

De acuerdo con el comunicado del 23 de octubre, Almadía suspendió todas las actividades relativas a la presentación del libro en España y anunció una profunda revisión del proceso de escritura. Esta revisión contempla el análisis de los documentos entregados por David Silva Rojas, como versiones previas del manuscrito y apuntes de investigación, para determinar con hechos si se empleó alguna herramienta de inteligencia artificial durante la creación de la novela.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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