Medellín se prepara para recibir una nueva edición de Ritvales, el festival de música electrónica que espera reunir a más de 45.000 asistentes durante dos días de programación. Según la organización, el evento ya vendió el 95 % de su aforo, a pocos días de su apertura.

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La cita será el sábado 31 de octubre y el domingo 1 de noviembre de 2026 en el Parque Norte, donde se presentarán más de 70 artistas nacionales e internacionales. La programación incluye nombres reconocidos de la escena electrónica como Carl Cox, Paul van Dyk, Adam Beyer, Kobosil, I Hate Models, Klangkuenstler, Stephan Bodzin, Sven Väth, Dubfire y Massano.

Uno de los espacios anunciados para esta edición es el escenario Vortex, cuya curaduría estará a cargo de Carl Cox. La propuesta musical abarcará distintos estilos, entre ellos techno, house, trance y sonidos melódicos, con presentaciones dirigidas a públicos con diferentes preferencias dentro de la electrónica.

El festival llega a esta edición después de más de una década de trayectoria. Su programación busca reunir a seguidores de este género en un evento que también hace parte de la oferta cultural y de entretenimiento de Medellín.

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Bajo el concepto ‘La energía se baila’, Ritvales 2026 tendrá dos jornadas de conciertos y encuentros alrededor de la música electrónica. La cifra de entradas vendidas, divulgada por sus organizadores, marca el panorama previo a la apertura del evento, aunque la asistencia final dependerá del desarrollo de las jornadas.

Quienes estén interesados en asistir pueden consultar la disponibilidad de las últimas entradas a través de TuBoleta, según informó la organización.

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