Sonia Restrepo, viuda del cantante de música popular Yeison Jiménez, compartió un mensaje en redes sociales para despedir a su padre, José Sigifredo Restrepo Ospina, y expresar el dolor que atraviesa tras afrontar dos pérdidas familiares en menos de un año. La mujer encontró en su fe y en el apoyo de sus seguidores un respaldo para sobrellevar este momento.

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El padre de Sonia falleció el pasado 21 de octubre, nueve meses después de la muerte del intérprete de “Aventurero”, quien perdió la vida en un accidente aéreo el 10 de enero de 2026. La nueva pérdida golpeó a la familia cuando todavía intentaba adaptarse a la ausencia del artista.

En una publicación de Facebook, Sonia recordó a su padre como una persona fundamental para su familia y agradeció por el tiempo que compartieron. También expresó que despedirlo mientras continúa viviendo el duelo por su esposo representa una prueba especialmente difícil de afrontar.

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“Enfrentar la ausencia de mi Yeison y hoy tener que despedirte a ti, mi viejo amado, es una prueba que sobrepasa mis fuerzas”, escribió en su mensaje de despedida.

La viuda del cantante también destacó el papel que su padre tuvo en la vida de sus seres queridos. Lo describió como un hombre firme, protector y comprometido con su familia, cualidades que, según expresó, conservará en su memoria.

Sonia manifestó que su fe se ha convertido en un refugio durante este periodo de dolor. En medio de sus palabras de despedida, expresó gratitud por haber tenido a su padre en su vida y encontró consuelo en la idea de que él y Yeison pudieran reencontrarse después de la muerte.

Sonia Restrepo habló de lo duro que es perder a su esposo y a su papá

En otra publicación, acompañada de una fotografía en la que aparecen su padre y el cantante, reflexionó sobre la importancia de valorar a las personas mientras están presentes. La imagen la llevó a compartir una reflexión sobre el vacío que dejan quienes han sido esenciales en su vida y la necesidad de no aplazar las muestras de cariño ni las reconciliaciones.

“Ver a dos de las personas que más he amado en este mundo, juntos, sonrientes, llenos de vida… y entender que hoy ninguno de los dos está a mi lado, es una lección de vida desgarradora”, expresó.

La publicación también incluyó un agradecimiento a quienes la han acompañado desde la muerte de Yeison Jiménez. Sonia reconoció especialmente el respaldo de los seguidores del artista, quienes han continuado enviándole mensajes de apoyo y solidaridad durante estos meses.

“No me han soltado la mano”, escribió al referirse al acompañamiento que ha recibido de los admiradores de su esposo. Además, pidió oraciones por su hermano Geimar Restrepo y por los demás integrantes de su familia, que también afrontan la pérdida de José Sigifredo.

La muerte de su padre marca así un nuevo capítulo en el duelo de Sonia Restrepo, quien ha tenido que asumir dos ausencias significativas en un periodo de nueve meses, mientras continúa adelante junto a sus tres hijos.

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