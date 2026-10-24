Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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El miércoles 21 de octubre se conoció el hallazgo del cuerpo de José Sigifredo Restrepo Ospina, en el municipio de Pensilvania, al oriente del departamento de Caldas. Restrepo Ospina, de 59 años, era el padre de Sonia Restrepo, reconocida por haber sido esposa de Yeison Jiménez, cantante de música popular. La noticia fue confirmada por las autoridades locales, quienes se encargan actualmente de recopilar la información y establecer tanto las circunstancias como las causas exactas del fallecimiento, según se informó en los primeros reportes.

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De acuerdo con la información conocida hasta el momento, fue aproximadamente a las 10:30 de la mañana cuando una persona que transitaba por el sector conocido como Los Tanques —en una zona rural del municipio— encontró el cuerpo de Restrepo Ospina y dio aviso a la Policía. Posteriormente, las autoridades se desplazaron hasta el lugar e iniciaron las labores de verificación correspondientes. Aunque se ha mencionado que la muerte podría haber sido ocasionada por un posible infarto, aún no existe un resultado forense definitivo que permita confirmar esa hipótesis o descartar otras posibilidades asociadas al caso.

La noticia del fallecimiento llegó también a través de Geimar Restrepo, hijo de José Sigifredo y hermano de Sonia, quien publicó en redes sociales una fotografía en la que aparece junto a su padre, acompañada de un emotivo mensaje de despedida: “Vuela alto papá, te voy a extrañar mucho mi viejo”. Esta publicación refleja la dimensión personal y familiar del hecho que ha conmovido a allegados y conocidos de la familia, quienes mantienen vínculos directos con el municipio de Pensilvania.

El interés público sobre el caso obedece tanto a las circunstancias del hallazgo, como a que José Sigifredo Restrepo Ospina era el suegro del reconocido cantante Yeison Jiménez. Cabe recordar que la familia ha atravesado recientes episodios de duelo: apenas nueve meses antes, Yeison Jiménez falleció el 10 de enero de 2026 en un accidente aéreo ocurrido en Boyacá, en el que también perdieron la vida otras cinco personas que iban a bordo de la misma avioneta. Actualmente, la investigación sobre la muerte de Restrepo Ospina permanece abierta, y se espera que las autoridades esclarezcan pronto los hechos.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué hipótesis manejan las autoridades sobre la muerte de José Sigifredo Restrepo Ospina?

De acuerdo con los datos conocidos, la principal hipótesis señala la posibilidad de que José Sigifredo Restrepo Ospina haya sufrido un infarto. Sin embargo, hasta el momento, las autoridades no han comunicado un dictamen forense definitivo, por lo que se mantienen abiertas otras líneas investigativas sobre el fallecimiento.

¿Por qué el caso de José Sigifredo Restrepo Ospina despierta interés público?

El interés público en torno a la muerte de José Sigifredo Restrepo Ospina se debe, en parte, a su relación familiar con Sonia Restrepo y, especialmente, por haber sido el padre de la esposa de Yeison Jiménez, cantante de música popular fallecido en enero de 2026. Esta conexión ha llamado la atención de los medios y de la opinión pública, quienes siguen de cerca los detalles del caso.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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