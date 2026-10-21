José Sigifredo Restrepo Ospina, padre de Sonia Restrepo, viuda del cantante de música popular Yeison Jiménez, falleció a los 59 años. Su muerte se conoció este miércoles 21 de octubre, después de que fuera encontrado sin vida en una zona rural de Pensilvania, municipio del oriente de Caldas.

Sigue a PULZO en Discover

(Le puede interesar: Familia de Yeison Jiménez puso denuncia por movimiento de $ 190 millones antes del accidente)

Aunque su nombre no era ampliamente conocido en el ámbito público, Restrepo Ospina hacía parte del entorno familiar de Sonia Restrepo, quien compartió durante más de una década su vida con el intérprete de canciones como ‘Aventurero’ y ‘Guaro’.

El hombre fue hallado en el sector conocido como Los Tanques. La alerta se produjo hacia las 10:30 de la mañana, cuando una persona que transitaba por el lugar advirtió la presencia del cuerpo y dio aviso a las autoridades.

Lee También

Su vínculo con la familia de Yeison Jiménez

José Sigifredo era el padre de Sonia Restrepo, quien mantuvo una relación de más de diez años con Yeison Jiménez. La pareja tuvo dos hijos, Thaliana y Santiago, y el cantante también consideraba como suya a Camila, la hija mayor de Sonia, nacida antes de que ambos comenzaran su relación.

Sonia mantuvo durante años un perfil discreto, alejado de la exposición pública que acompañó la carrera musical de su esposo. En entrevistas, la pareja recordó que se conoció cuando Yeison comenzaba a abrirse camino en los escenarios y que su relación tuvo que adaptarse a las giras y los compromisos profesionales del artista

La familia ya había enfrentado un duro golpe el 10 de enero de 2026, cuando Yeison Jiménez murió en un accidente de avioneta en inmediaciones de Paipa, Boyacá, junto con otras cinco personas que viajaban en la aeronave.

¿Qué se sabe de la muerte de José Sigifredo Restrepo?

Por ahora, la información divulgada se concentra en su edad (59 años), su identidad y el lugar donde fue encontrado. Según los reportes conocidos, las autoridades acudieron al sector de Los Tanques para adelantar los procedimientos correspondientes.

Hasta el momento, no se han establecido oficialmente las causas de su fallecimiento ni se han divulgado detalles suficientes para determinar qué ocurrió. Por eso, cualquier hipótesis sobre las circunstancias de su muerte debe mantenerse a la espera de información oficial.

Tampoco se conoce públicamente un perfil detallado de su trayectoria laboral o personal. Su fallecimiento trascendió principalmente por el vínculo con Sonia Restrepo y la familia del cantante caldense, mientras se espera que las autoridades esclarezcan lo sucedido.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de entretenimiento hoy aquí.