Por: Caracol TV

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Continúa la preocupación por el estado de salud del cantante vallenato Kbeto Zuleta, luego del grave accidente de tránsito que sufrió mientras se movilizaba con su agrupación musical por el puente de Ariguaní, en límites de los departamentos del Cesar y Magdalena. Mientras el artista se prepara para ser trasladado a Barranquilla, uno de los músicos sobrevivientes relató los angustiantes momentos que vivieron durante el siniestro.

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En Noticias Caracol, Jorge Luis Quintero Calderón, bajista de la agrupación, contó cómo ocurrió el accidente desde su perspectiva, las dificultades que enfrentó para salir del río y la ayuda que recibió de la comunidad. El músico también se refirió a sus lesiones y a lo que alcanzó a conocer sobre sus compañeros.

El accidente dejó dos integrantes de la agrupación fallecidos y más de 20 músicos heridos, según la información entregada durante el reporte periodístico.

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¿Cuál es el estado de salud de Kbeto Zuleta?

De acuerdo con el más reciente reporte de Noticias Caracol desde Bosconia, Kbeto Zuleta se encuentra en estado delicado, pero estable, luego de recibir atención médica en la clínica Sinais Vitais de ese municipio.

Un médico familiar del artista informó que había presentado mejoría y que, tras una junta médica con participación de sus familiares, se autorizó su traslado a Barranquilla para continuar con el proceso de recuperación.

El procedimiento contempla movilizar al cantante en una ambulancia medicalizada hasta el aeropuerto Alfonso López de Valledupar. Desde allí, será llevado en un avión ambulancia hasta la clínica Iberoamérica, en Barranquilla, donde continuaría bajo seguimiento de especialistas.

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Inicialmente, se había considerado trasladarlo a Bogotá. Sin embargo, según el reporte, esta opción fue descartada por la altura de la capital y los posibles problemas de oxigenación que podría presentar el artista.

Kbeto Zuleta, de 46 años, sufrió la pérdida de una pierna en el accidente. Su padre, el también cantante vallenato Poncho Zuleta, regresó a Colombia después de conocer lo sucedido mientras adelantaba una gira de presentaciones en Estados Unidos. Posteriormente, llegó a Bosconia para acompañar a su hijo durante la atención médica.

El relato de uno de los músicos que sobrevivió al accidente

Jorge Luis Quintero Calderón contó que la agrupación había terminado una presentación en Sincelejo, Sucre, y emprendió el viaje de regreso. Según su relato, el accidente ocurrió alrededor de las cuatro de la mañana, cuando la mayoría de los integrantes estaban dormidos.

“Lo único que yo sentí fue el golpe del carro, el impacto”, Quintero explicó que el impacto lo expulsó del bus y terminó en el río Ariguaní. Según contó, solo logró reaccionar cuando se encontraba en el agua y tuvo que arrastrarse hasta la orilla con ayuda de uno de sus compañeros.

El músico también explicó que viajaba con muletas porque había sufrido un accidente en motocicleta aproximadamente un mes antes y había sido sometido a una cirugía. Según indicó, contaba con autorización médica para viajar y tocar sentado.

Tras el siniestro, el músico fue atendido en un centro asistencial y recibió el alta médica alrededor de las nueve de la noche del día anterior a la entrevista. Indicó que presentaba golpes en la espalda y raspones en las piernas, pero que los exámenes de rayos X no evidenciaron fracturas ni otras complicaciones.

Dos músicos de la agrupación fallecieron

Durante su testimonio, el bajista también habló de Harold Santana, guitarrista de la agrupación, quien murió en el accidente. Quintero recordó que habían compartido momentos antes de subir al bus y que Santana lo acompañaba y ayudaba debido a su dificultad para movilizarse con muletas.

El músico contó que, después del impacto, varios integrantes quedaron dentro del vehículo, mientras otros fueron expulsados hacia el río. “Los muchachos fallecidos, ellos quedaron dentro del bus ellos quedaron atrancados ahí”. Luego agregó: “Empezamos a llamar a los compañeros que no veíamos salir”, relató.

El accidente también cobró la vida de un corista de la agrupación. Los cuerpos de ambos músicos fueron entregados a sus familiares en Valledupar para las exequias.

Quintero agradeció a los habitantes de la zona por acudir rápidamente a auxiliar a los afectados. Según explicó, miembros de la comunidad, entre ellos mujeres, hombres y jóvenes, participaron en las labores de rescate.

“Quiero agradecerles de corazón a la comunidad de Darío. Ellos llegaron inmediatamente, apenas sintieron el accidente”, expresó.

¿Qué causó el accidente?

Sobre las causas del siniestro, el bajista aseguró que los integrantes de la agrupación no tienen claridad sobre lo ocurrido. Explicó que la mayoría estaba dormida cuando sintió el impacto y que, hasta el momento de la entrevista, no había hablado con el conductor para conocer su versión.

“No sabemos nada, hermano. Todo lo que se escucha son rumores, que se pudo haber quedado dormido, que se le atravesó algo, pero no tenemos claro”, manifestó.

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