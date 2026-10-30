Por: El Espectador

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El Festival Los Insaciables: La Comilona del Barrio se prepara para celebrar una nueva edición que promete deleitar los sentidos de quienes buscan buena comida y diversión en un mismo lugar. Por tres días, la Plaza de Eventos de Compensar, ubicada en la Avenida 68, se transformará en el epicentro de la temporada decembrina, donde se mezclan el aroma de la carne asada, el chicharrón crocante y la música. Esta fiesta culinaria invita a llegar con hambre y espíritu festivo para disfrutar de una oferta gastronómica variada y una agenda cargada de actividades, de acuerdo con la información presentada por El Espectador.

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Una de las grandes novedades de esta edición es la presentación de La Arepa Insaciable. Se trata de una arepa blanca elaborada al carbón, de un metro de diámetro, dorada y repleta de ingredientes irresistibles como cerdo desmechado en salsa BBQ, queso cheddar derretido y chicharrón crocante. Esta iniciativa marca la primera vez que Los Insaciables, conocidos por recorrer restaurantes y puestos de comida callejera, lanzan un producto propio, luego de su extensa experiencia en el sector gastronómico.

Dentro del festival, el público encontrará dos áreas principales: la Plaza del Asado, con especialidades como carne a la vara, pollo al carbón, choripanes y picadas; y El Territorio Insaciables, que ofrece lechona, chicharrones, hamburguesas, alitas y postres tradicionales. Los precios, según El Espectador, están diseñados para todos los gustos y bolsillos, con combos personales a partir de $25.000, opciones dobles desde $50.000 y postres con precios desde $15.000.

Este evento, que alcanza su décima edición, ha consolidado su importancia en la ciudad al recibir a más de 200.000 asistentes y vender más de 250.000 platos, involucrando a más de 190 comercios a lo largo de su trayectoria. La edición anterior congregó a más de 22.000 personas y, en esta ocasión, reunirá a 18 restaurantes, lo que convierte al festival en una plataforma relevante para los emprendimientos gastronómicos locales.

Además de la oferta culinaria, quienes asistan encontrarán un animado espectáculo musical, maratón de baile con premios, concurso de disfraces infantiles y actividades para toda la familia, incluyendo pista de carritos, torneo de futbolín, toro mecánico y zona 'gaming', con atractivos premios para los participantes, de acuerdo con El Espectador.

¿Qué incluye el menú del Festival Los Insaciables y cuáles son los precios?

El menú del Festival Los Insaciables incluye especialidades como carne a la vara, pollo al carbón, choripanes, picadas, lechona, chicharrones, hamburguesas, alitas y postres tradicionales. Los combos personales tienen un precio desde $25.000, las opciones para dos personas desde $50.000 y los postres pueden encontrarse a partir de $15.000, todo según información de El Espectador.

¿Qué actividades familiares y concursos se realizan en el Festival Los Insaciables?

El Festival Los Insaciables no solo se centra en la comida, sino también en el entretenimiento para toda la familia. Habrá concurso de disfraces infantiles, pista de carritos, torneo de futbolín, toro mecánico, zona 'gaming' y concurso de baile con premios, haciendo de este evento una experiencia completa para grandes y chicos. Todo esto se realiza en la Plaza de Eventos de Compensar, de acuerdo con El Espectador.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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