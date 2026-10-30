Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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El Complejo Acuático Recreativo del Parque Deportivo de Ibagué prepara una celebración especial este sábado 31 de octubre, coincidiendo con la festividad de Halloween. Según la información presentada por El Nuevo Día, quienes asistan disfrazados podrán disfrutar de actividades programadas para ese día, en una iniciativa que busca incentivar la integración de la comunidad aprovechando el puente festivo. La convocatoria se extiende a niños, adultos y visitantes sin distinción, propiciando un espacio recreativo apto para toda la familia.

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Las puertas del complejo estarán abiertas para el público desde las 9:00 de la mañana hasta las 4:30 de la tarde, tanto el sábado como el domingo y el lunes festivo. De acuerdo con el medio citado, la logística estará a cargo del Instituto Municipal para el Deporte y la Recreación de Ibagué (IMDRI), entidad responsable del acompañamiento de los usuarios durante la jornada. En este contexto festivo, el escenario permanece dispuesto para el entretenimiento y la seguridad de quienes eligen el parque como destino en sus días de descanso.

En cuanto a los costos de ingreso, la información de El Nuevo Día detalla que existen tarifas diferenciadas según edad y condición de los asistentes. Para niños de 3 a 12 años, el precio es de $10.000; los adultos pagan $18.000; los adultos mayores de 60 años tienen acceso por $12.000, mientras que el ingreso para personas en situación de discapacidad también se encuentra en $10.000. Estas tarifas aplican durante los tres días del puente festivo, brindando opciones accesibles para diversos grupos poblacionales.

A un año de haberse inaugurado, el complejo acuático se consolida como una de las alternativas más atractivas para quienes buscan actividades recreativas en Ibagué. Sus instalaciones especializadas en atracciones acuáticas lo posicionan como un plan ideal para compartir tiempo en familia o con amigos, especialmente en temporadas de descanso prolongado. Además, el administrador del espacio, Jhonatan Ángel, indicó que se pondrá a disposición el parqueadero para comodidad de quienes llegan en vehículo particular. Así mismo, recomendó adquirir las entradas con suficiente anticipación para evitar filas extensas en las taquillas y disfrutar plenamente de la experiencia.

De esta forma, el Parque Deportivo se suma a las actividades de Halloween en Ibagué, extendiendo la invitación a residentes y visitantes para aprovechar la programación y vivir una jornada distinta en el marco del puente festivo.

¿Cuánto cuesta el ingreso al Complejo Acuático Recreativo del Parque Deportivo de Ibagué?

El precio de las entradas varía según el grupo de edad y la condición del visitante, con tarifas establecidas en $10.000 para niños de 3 a 12 años, $18.000 para adultos, $12.000 para adultos mayores de 60 años y $10.000 para personas en situación de discapacidad. Estos valores son válidos durante el sábado, domingo y lunes festivo.

¿Qué actividades especiales se ofrecen en el Complejo Acuático Recreativo durante Halloween?

Durante la jornada especial de Halloween, planificada para el sábado 31 de octubre, se realizarán actividades dirigidas a todas las edades para quienes asistan disfrazados. Además, el parque cuenta con atracciones acuáticas disponibles durante todo el puente festivo, según la información presentada por El Nuevo Día.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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