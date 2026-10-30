Por: Noticiero 90 minutos

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El Día de Muertos es una de las celebraciones más representativas de México y se lleva a cabo cada año los días 1 y 2 de noviembre. Esta festividad tiene sus raíces en antiguas culturas prehispánicas como la mexica, maya y purépecha, quienes realizaban ceremonias dedicadas a honrar a los ancestros. Con la llegada de los españoles, estos rituales indígenas se mezclaron con las celebraciones católicas del Día de Todos los Santos y el Día de los Fieles Difuntos, originando la tradición que se conoce actualmente, según información recopilada por 90 Minutos.

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Uno de los pilares de esta celebración radica en la creencia de que, durante estos días, las almas de quienes ya fallecieron pueden cruzar al mundo de los vivos. El 1 de noviembre se destina especialmente a las almas de los niños, mientras que el 2 de noviembre corresponde a las personas adultas. El sentido que la comunidad da a esta tradición no es el de sentir pesar por la muerte, sino el de abrir las puertas a los seres queridos que partieron, recibiéndolos con alegría y recordando su vida. En este propósito, las familias mexicanas preparan altares en los que colocan los alimentos, bebidas y objetos preferidos de los difuntos, para que, según la creencia popular, los espíritus nutran su esencia durante el tiempo que permanecen en el mundo terrenal.

El Día de Muertos repercute profundamente en la identidad y cultura mexicanas. Representa un símbolo de unidad social, pues la población comparte una visión que acepta el ciclo de la vida y la muerte con naturalidad y regocijo. De acuerdo con 90 Minutos, en 2008 la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) incluyó la festividad en la Lista de Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad, reforzando su relevancia mundial.

Durante estas fechas, regiones emblemáticas mexicanas como Michoacán, Oaxaca y la Ciudad de México se convierten en escenario central de la celebración, atrayendo a millones de visitantes internacionales. Esta afluencia resulta fundamental para la economía local, beneficiando a artesanos, floricultores y diversos servicios. Además, el arte popular mexicano ha sido permeado por elementos característicos del Día de Muertos, como las calaveritas de azúcar, el pan de muerto, los grabados de José Guadalupe Posada y la reconocida figura de "La Catrina". Así, la tradición se mantiene viva, combinando el misticismo y la herencia de las comunidades originarias con eventos y desfiles contemporáneos que proyectan el sentir mexicano ante la muerte al mundo.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuál es el verdadero significado del Día de Muertos en la cultura mexicana?

El Día de Muertos refleja una visión integradora sobre la muerte, en la que la tristeza por la pérdida da paso a la convivencia simbólica con los seres queridos que partieron. Las familias crean altares con objetos y alimentos para recibir a las almas, celebrando su recuerdo con alegría y dando sentido comunitario a la memoria y la identidad, como lo indica la información de 90 Minutos.

¿Por qué la UNESCO declaró el Día de Muertos como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad?

De acuerdo con datos de 90 Minutos, la UNESCO incluyó el Día de Muertos en su Lista de Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad en 2008, reconociendo su valor universal como manifestación única que fortalece la cohesión social, fomenta el arte popular mexicano y contribuye a la preservación de una cosmovisión ancestral y vigente sobre la vida y la muerte.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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