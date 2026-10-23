Una joven de 18 años murió luego de caer de una atracción mecánica en movimiento durante las Fiestas Tradicionales de Cabo San Lucas, en Baja California Sur, México. El accidente, ocurrido el martes 20 de octubre, quedó registrado en video y abrió interrogantes sobre las condiciones de seguridad del juego y los controles que permitieron su funcionamiento.

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La víctima fue identificada como Gabriela Rodríguez Tezoco, quien se encontraba en la atracción conocida como ‘El Péndulo’, también identificada en algunos reportes como ‘Loop Fighter’. Según las imágenes difundidas en redes sociales, la barra de seguridad que la sujetaba se levantó mientras el aparato giraba y se balanceaba, lo que provocó que la joven cayera al suelo.

Este es el video de la situación:

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🇲🇽 Muere una joven de 18 años tras caer de una atracción mecánica en Cabo San Lucas, México. La barra de seguridad de la estructura se abrió mientras el juego estaba en movimiento. https://t.co/k1nGFqkn3D — Alerta Mundial (@AlertaMundoNews) October 23, 2026

Gabriela sufrió lesiones graves y fue trasladada a un centro médico, pero falleció durante la madrugada del miércoles 21 de octubre, pese a la atención recibida, de acuerdo con reportes de medios mexicanos. La tragedia ocurrió durante la última jornada de las festividades locales.

Investigan las causas de la muerte de Gabriela Rodríguez

La Procuraduría General de Justicia del Estado de Baja California Sur abrió una investigación para establecer qué provocó el accidente y determinar si hubo responsabilidades penales. Entre las hipótesis que deben examinarse están una posible falla mecánica, un problema en el mecanismo de sujeción o un error durante la operación de la atracción.

El juego mecánico fue asegurado de manera preventiva para facilitar las diligencias. Los peritajes deberán establecer las condiciones en las que funcionaba, el estado de la barra de seguridad y el mecanismo que debía mantenerla bloqueada durante el recorrido.

Aunque el video permite observar parte de lo sucedido, las imágenes no son suficientes para determinar por sí solas qué originó la caída. Por eso, las conclusiones dependerán de las pruebas técnicas y de la reconstrucción de los hechos. Hasta los reportes consultados, las autoridades no habían establecido públicamente una causa definitiva ni atribuido responsabilidad penal a una persona en particular.

Protección Civil había inspeccionado los juegos cuatro días antes

Uno de los aspectos que genera interrogantes es que Protección Civil municipal había inspeccionado las atracciones instaladas en la feria cuatro días antes del accidente.

Este antecedente puso bajo escrutinio los controles de seguridad y el alcance de las revisiones previas. Sin embargo, la inspección no demuestra por sí misma que hubiera negligencia: será necesario conocer qué aspectos se verificaron, qué documentos se revisaron y si el juego cumplía con las condiciones exigidas para operar.

Tras la tragedia, también se informó sobre la salida de Francisco Cota Márquez de la dirección municipal de Protección Civil y la designación de Diego Camacho Hale como encargado interino. Este cambio administrativo no constituye, por sí solo, una declaración de responsabilidad por lo ocurrido.

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¿Quién podría responder por el accidente?

La investigación deberá determinar si hubo fallas atribuibles a los responsables de la atracción, sus operadores o quienes tenían a cargo el mantenimiento y la revisión de los sistemas de seguridad. También deberá establecer si existieron omisiones de las autoridades encargadas de inspeccionar y supervisar el funcionamiento de los juegos.

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